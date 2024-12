Darts-WM 2025: Sandro Sosing wegen Brustschmerzen ins Krankenhaus - So lautet die Diagnose

Sandro Sosing konnte sein Erstrundenmatch bei der WM 2025 nicht bestreiten. Der Darts-Star klagte über Taubheitsgefühle und Brustschmerzen. Nun steht die ärztliche Diagnose fest.

Unschöne Nachrichten von Sandro Sosing. Der philippinische Darts-Star hat wenige Tage nach seinem überraschenden Rückzug eine ernste Diagnose erhalten. Beim WM-Qualifikanten wurde das Guilin-Barré-Syndrom (GBS) diagnostiziert.

"Während der Vorbereitung berichtete Sosing über Taubheitsgefühle und Muskelschmerzen. Nach einer Untersuchung durch das medizinische Personal vor Ort wurde er für weitere Tests in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde neurologisch festgestellt, dass er am Guilin-Barré-Syndrom leidet", so das offizielle Statement der PDC.

Bei GBS handelt es sich um eine selten vorkommende neurologische Erkrankung. Beeinträchtigt werden die Nerven im Körper, was zu Schwierigkeiten bei Bewegung, Atmung und anderen Körperfunktionen führen kann.

Fürs Erste bleibt Sosing in ärztlicher Behandlung, jedoch soll er bald die Möglichkeit dazu bekommen, nach Hause zu reisen. Dies wird er allerdings ohne einen Cent Preisgeld im Gepäck tun. Zwar kassieren die Profis eigentlich 7.500 Pfund für die erfolgreiche Qualifikation, jedoch nur, wenn der Spieler auch am Auftakt-Match teilnimmt.

Für Sosing war die Darts-WM 2025 jedoch bereits beendet, bevor er den ersten Pfeil geworfen hatte. Kurz vor dem Erstrundenmatch gegen Ian White sagte Sosing die Partie ab, da er während der finalen Vorbereitungen starke Schmerzen empfand.