Debütant Kai Gotthardt hat bei der Darts-WM in London überraschend sein Auftaktmatch gewonnen - und dabei auch einem kaputten Dartpfeil getrotzt. Der 29-Jährige aus Esslingen am Neckar schlug bei seiner Premiere im Alexandra Palace in der ersten Runde den Schotten Alan Soutar mit 3:1 Sätzen. In der zweiten Runde trifft er nun am Freitagnachmittag (ca. 16:45 Uhr im Liveticker auf ran.de) auf den Weltranglistenachten Stephen Bunting (England). Bereits beim Stand von 1:2 im ersten Satz kam es zu einer skurrilen Szene. Da das nötige Ersatzteil für seinen gebrochenen Pfeil fehlte, musste sich "The Tunnel" Gotthardt auf den langen Weg zum Aufwärmbereich machen. Die Darts-WM im Livestream bei JOYN "Das ist mir in über vier Jahren noch nie passiert. Und dann bricht mir auf der größten Bühne der Welt der Dart ab. Ich war perplex, das war verrückt", sagte Gotthardt bei Sport1, "aber ich habe es durchgezogen." Gegner Soutar hatte in der Zwischenzeit auf der Bühne gewartet und sich mit den singenden Fans im Ally Pally amüsiert. Mit neuem Pfeil gab Gotthardt zwar den ersten Satz ab, sicherte sich dann aber drei Durchgänge in Folge.

Darts-WM 2025: Erste große Überraschung - James Wade ausgeschieden Wenige Minuten nach Gotthardts historischem Sieg gab es die erste große Überraschung dieser Darts-WM: Der Niederländer Jermaine Wattimena eliminierte den mehrmaligen Halbfinalisten James Wade, der auf Weltranglistenplatz 16 in das Turnier gegangen war, deutlich mit 3:0. Zudem schlug Wesley Plaisier den Japaner Ryusei Azemoto mit 3:2, der Engländer Luke Woodhouse besiegte Lourance Ilagen mit 3:0. Zum Auftakt der Abend-Session setzte sich Robert Owen mit 3:1 gegen Niels Zonneveld durch, ehe Connor Scutt einen souveränen 3:0-Triumph über Ben Robb einfahren konnte. Später musste Cameron Menzies eine bittere 1:3-Pleite gegen Leonard Gates (54) hinnehmen. Der 35-jährige Schotte kam in seiner dritten WM-Teilnahme nicht mit dem Druck zurecht und brach in der Schlussphase in Tränen aus. Gates ließ sich davon allerdings nicht beirren und zeigte sich im Anschluss als ganz großer Sportsmann, der Menzies in den Arm nahm und tröstete.

Das letzte Duell am zweiten Turniertag entschied Ex-Weltmeister Gerwyn Price für sich. Der Waliser zeigte mehrfach seine Emotionen, Gegner Keane Barry konnte mit einer unterdurchschnittlichen Doppelquote aber keinen Profit daraus schlagen. So gelang Price ein am Ende deutliches 3:0.

