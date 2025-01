Gegen Darren Webster hatte Havenga dann beim 2:4 das Nachsehen - damals übrigens noch in der Circus Tavern in Purfleet, Essex und nicht im Londoner Alexandra Palace. Er nahm 8.500 Pfund mit nach Hause.

Als Qualifikant setzte er sich in Runde eins gegen den an 26 gesetzten Steve Maish durch. Anschließend besiegte er den einstigen Finalisten Peter Manley und stand im Achtelfinale.

Havenga gilt in seiner Heimat als Darts-Pionier. Er war 2007 der erste südafrikanische WM-Teilnehmer bei der PDC in der Geschichte des Darts-Sports.

Das Wichtigste zum Darts in Kürze

Darts-Welt trauert um Havenga

Der Südafrikaner galt als beliebter Spieler auf dem Circuit. "Die PDC spricht der Familie und den Freunden von Wynand nach der traurigen Nachricht von seinem Tod ihr Beileid aus", hieß es in einem offiziellen Statement des Weltverbandes.

Ein Tribut an Havenga gab es auch von Devon Peterson, der als erster Südafrikaner PDC-Profi und später Aushängeschild seines Landes wurde: "Du hast uns alle überzeugt, als du als erster Südafrikaner auf der PDC-Bühne gespielt und gewonnen hast. Der Einfluss, den du auf den Sport in Südafrika hattest, war gewaltig. Eine wahre Legende des Sports und einer der besten Dartspieler Afrikas. Deine Kerze ist schon lange ausgebrannt, bevor deine Legende jemals erlöschen wird."

Auch Graham Filby, der Südafrika drei Mal beim World Cup of Darts vertrat, trauerte um seinen einstigen Weggefährten: "Eine weitere Legende des Dartsports hat uns verlassen. Wynand, du hast so vielen von uns so viel über unseren Sport beigebracht. Ich werde dir für immer dankbar sein für die Zeit, die du dir genommen hast, um anderen zu helfen."

Nachdem Havenga das professionelle Darts-Spielen aufgrund einer Schulterverletzung aufgeben musste, wurde er später Manager eines Motorrad-Geschäfts.