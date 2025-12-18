Nach England und den Niederlanden kommen die drittmeisten Teilnehmer (8) der Darts-WM 2026 aus Deutschland. Bei den Fans dominieren Deutsche sogar noch mehr!

Wenn Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko, Arno Merk, Max Hopp, Dominik Grüllich und Martin Schindler im Ally Pally Pfeile werfen, müssen sie sich um die Unterstützung der Fans keine Sorgen machen. Auch die bereits ausgeschiedenen Lukas Wenig und Niko Springer mussten das nicht.

Denn auch in diesem Jahr pilgern wieder Tausende aus der Bundesrepublik nach London in den legendären Alexandra Palace – vor allem zwischen Weihnachten und Neujahr.

Konkret gingen für alle Sessions zwischen dem 27. und dem 30. Dezember mindestens 750 der 3000 Tickets nach Deutschland, wie die PDC gegenüber Sport1 bestätigt hat.