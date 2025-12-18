Der deutsche WM-Debütant Dominik Grüllich scheitert trotz großem Kampf in der 1. Runde. ran zeigt die Ergebnisse der 1. Runde bei der Darts-WM 2026.

Debütant Dominik Grüllich ist bei der Darts-WM 2026 in der ersten Runde ausgeschieden.

Der Oberbayer, der es als einziger der acht gestarteten Deutschen zum Start mit einem gesetzten Spieler zu tun bekam, unterlag dem Niederländer Jermaine Wattimena nach beachtlicher Vorstellung mit 2:3.

Der für seine schnellen Würfe bekannte Wattimena, Nummer 19 der Welt, machte zunächst scheinbar kurzen Prozess mit dem 23-Jährigen.

Im zweiten Satz aber legte Grüllich seine Nervosität ab und gestaltete das Duell in der Folge offen. Er holte sich den zweiten und den dritten Satz, doch der erfahrene Wattimena schlug zurück und verwandelte seinen ersten Matchdart.