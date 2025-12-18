- Anzeige -
- Anzeige -
Darts-WM LIVE AUF JOYN

Darts-WM 2026: Dominik Grüllich scheitert in der 1. Runde - Pietreczko kennt nächsten Gegner

  • Veröffentlicht: 18.12.2025
  • 21:27 Uhr
  • ran.de/SID

Der deutsche WM-Debütant Dominik Grüllich scheitert trotz großem Kampf in der 1. Runde. ran zeigt die Ergebnisse der 1. Runde bei der Darts-WM 2026.

Debütant Dominik Grüllich ist bei der Darts-WM 2026 in der ersten Runde ausgeschieden.

Der Oberbayer, der es als einziger der acht gestarteten Deutschen zum Start mit einem gesetzten Spieler zu tun bekam, unterlag dem Niederländer Jermaine Wattimena nach beachtlicher Vorstellung mit 2:3.

Der für seine schnellen Würfe bekannte Wattimena, Nummer 19 der Welt, machte zunächst scheinbar kurzen Prozess mit dem 23-Jährigen.

Im zweiten Satz aber legte Grüllich seine Nervosität ab und gestaltete das Duell in der Folge offen. Er holte sich den zweiten und den dritten Satz, doch der erfahrene Wattimena schlug zurück und verwandelte seinen ersten Matchdart.

- Anzeige -
- Anzeige -

Chisnall schlägt Sherrock - in der 2. Runde nun gegen Pietreczko

Im englischen Duell mit Fallon Sherrock setzte sich der an Rang 21 gesetzte Dave Chisnall mit 3:0-Sätzen souverän durch.

Den bislang größten Erfolg bei einer PDC-WM feierte Chisnall 2021, als er es bis ins Halbfinale schaffte. Nun trifft Chisnall in der 2. Runde auf den Deutschen Ricardo Pietreczko.

- Anzeige -
- Anzeige -

Darts-WM - Vergleich mit Lennart Karl: "Den Arno Merk ich mir"

Nach dem überraschenden Auftakt-K.o. von Niko Springer sowie dem Aus von Lukas Wenig stehen fünf Deutsche in der zweiten Runde: Topspieler Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Max Hopp und Arno Merk.

News und Videos zur Darts-WM 2026
Jubel bei Max Hopp
News

Darts-WM: Das sind die Gegner der Deutschen in Runde 2

  • 18.12.2025
  • 22:19 Uhr
Wie immer beste Stimmung im Ally Pally
News

Darts-WM: Neuling Grüllich scheidet aus

  • 18.12.2025
  • 22:15 Uhr
Munyua zieht in Runde zwei ein
News

Darts-WM: Kenianer Munyua schafft Sensation

  • 18.12.2025
  • 17:42 Uhr
3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...
News

Darts-WM 2026 heute live: Abendsession mit Martin Schindler

  • 18.12.2025
  • 15:23 Uhr
Deutsche Darts-Fans
News

So viele deutsche Fans kapern den Ally Pally

  • 18.12.2025
  • 15:18 Uhr
Paddy Power 2025 World Darts Championship Fallon Sherrock (ENG) in her First Round match against Ryan Meikle (ENG) (not in picture) during the 2025 Paddy Power World Darts Championship at Alexandra...
News

Fallon Sherrock: Von der "Queen of the Palace" zum Karriereende?

  • 18.12.2025
  • 14:52 Uhr
Schindler
News

Darts-WM: Schindler souverän - Ex-Champion deklassiert

  • 18.12.2025
  • 14:02 Uhr
Littler Wade
News

"Ziemlich unhöflich": Wade kritisiert Hype um Wunderkind Littler

  • 18.12.2025
  • 13:59 Uhr
Raymond van Barneveld ist raus
News

"Legende deklassiert" - Barney-Aus schockiert Presse

  • 18.12.2025
  • 13:58 Uhr
Adam Gawlas verliert gegen Gerwyn Price.
News

Gawlas gelingt bei Darts-WM unfreiwillig Historisches

  • 18.12.2025
  • 13:57 Uhr