Darts-WM LIVE AUF JOYN
Darts-WM 2026: Dominik Grüllich scheitert in der 1. Runde - Pietreczko kennt nächsten Gegner
- Veröffentlicht: 18.12.2025
- 21:27 Uhr
- ran.de/SID
Der deutsche WM-Debütant Dominik Grüllich scheitert trotz großem Kampf in der 1. Runde. ran zeigt die Ergebnisse der 1. Runde bei der Darts-WM 2026.
Debütant Dominik Grüllich ist bei der Darts-WM 2026 in der ersten Runde ausgeschieden.
Der Oberbayer, der es als einziger der acht gestarteten Deutschen zum Start mit einem gesetzten Spieler zu tun bekam, unterlag dem Niederländer Jermaine Wattimena nach beachtlicher Vorstellung mit 2:3.
- Die Darts-WM live und kostenlos auf Joyn
- Darts-WM: Martin Schindler sorgt für doppelten Rekord
- Darts-WM: Kenianer Munyua schafft Sensation
Der für seine schnellen Würfe bekannte Wattimena, Nummer 19 der Welt, machte zunächst scheinbar kurzen Prozess mit dem 23-Jährigen.
Im zweiten Satz aber legte Grüllich seine Nervosität ab und gestaltete das Duell in der Folge offen. Er holte sich den zweiten und den dritten Satz, doch der erfahrene Wattimena schlug zurück und verwandelte seinen ersten Matchdart.
Chisnall schlägt Sherrock - in der 2. Runde nun gegen Pietreczko
Im englischen Duell mit Fallon Sherrock setzte sich der an Rang 21 gesetzte Dave Chisnall mit 3:0-Sätzen souverän durch.
Den bislang größten Erfolg bei einer PDC-WM feierte Chisnall 2021, als er es bis ins Halbfinale schaffte. Nun trifft Chisnall in der 2. Runde auf den Deutschen Ricardo Pietreczko.
Darts-WM - Vergleich mit Lennart Karl: "Den Arno Merk ich mir"
Nach dem überraschenden Auftakt-K.o. von Niko Springer sowie dem Aus von Lukas Wenig stehen fünf Deutsche in der zweiten Runde: Topspieler Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Max Hopp und Arno Merk.