Luke Littler erreicht bei der Darts-WM souverän das Halbfinale, fühlt sich aber dennoch auf der Bühne nicht wohl. Eigentlich hätte Luke Littler strahlen müssen. Der 18-jährige Engländer setzte sich im Viertelfinale der Darts-WM 2026 souverän mit 5:0 gegen den Polen Krzysztof Ratajski durch. Es war der vierte Sieg des Briten bei diesem Turnier, in dem er keinen Satz abgeben musste. Dennoch zeigte sich Littler nach der Partie unzufrieden. "Vielleicht lag es daran, dass ich zwei Tage frei hatte, aber ich fühlte mich nicht wohl. Ich habe meinen Dart anders gehalten, ihn gedreht und verändert", sagte er im "Sky Sports"-Interview nach der Partie.

Dabei hatte er noch in den Tagen zuvor für unzählige Schlagzeilen gesorgt. Nach dem Achtelfinal-Sieg gegen Landsmann Rob Cross hatte Littler die Fans im Ally Pally provoziert.

