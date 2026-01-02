Darts-WM live auf Joyn
Darts-WM: Luke Littler dominiert - und fühlt sich dennoch nicht wohl
- Veröffentlicht: 02.01.2026
- 07:43 Uhr
- ran.de
Luke Littler erreicht bei der Darts-WM souverän das Halbfinale, fühlt sich aber dennoch auf der Bühne nicht wohl.
Eigentlich hätte Luke Littler strahlen müssen. Der 18-jährige Engländer setzte sich im Viertelfinale der Darts-WM 2026 souverän mit 5:0 gegen den Polen Krzysztof Ratajski durch. Es war der vierte Sieg des Briten bei diesem Turnier, in dem er keinen Satz abgeben musste. Dennoch zeigte sich Littler nach der Partie unzufrieden.
"Vielleicht lag es daran, dass ich zwei Tage frei hatte, aber ich fühlte mich nicht wohl. Ich habe meinen Dart anders gehalten, ihn gedreht und verändert", sagte er im "Sky Sports"-Interview nach der Partie.
Dabei hatte er noch in den Tagen zuvor für unzählige Schlagzeilen gesorgt. Nach dem Achtelfinal-Sieg gegen Landsmann Rob Cross hatte Littler die Fans im Ally Pally provoziert.
Littler von den Fans ausgebuht
"Ich möchte nur eins sagen: Ihr bezahlt für die Tickets und Ihr bezahlt mein Preisgeld, also danke für mein Geld. Danke, dass ihr mich ausgebuht habt!" - tönte er, nur um sich später zu entschuldigen.
Und so überraschte es nicht, dass der Youngster ausgepfiffen wurde, als vor dem Viertelfinale seine Name erstmals von Hallensprecher John McDonald erwähnt wurde. Auch nach seinem Walk-on, als er auf der Bühne angekommen war, wurde er erneut ausgebuht.
Allerdings drehte sich die Stimmung schnell. Wenig später hallten Littler-Gesänge durch den Alexandra Palace: "Das Publikum war heute Abend sehr gut – es ist Neujahr, also muss es einige neue Fans geben", so der Weltmeister aus dem Vorjahr.