Die Darts-Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange. ran hat alle Informationen zum Highlight des Jahres zusammengefasst. Seit dem 11. Dezember fliegen bei der Darts-WM 2026 im berühmten Alexandra Palace die Pfeile. Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn! Rund drei Wochen kämpfen insgesamt 128 Spieler um den größten Titel im Darts-Sport. Als großer Favorit geht natürlich erneut Superstar Luke Littler in das Turnier. Der erst 18-Jährige strebt eine Titelverteidigung an, muss dafür aber wohl sein absolutes "A-Game" abrufen.

Mit Luke Humphries, Michael van Gerwen, Stephen Bunting und Co. gibt es gleich mehrere Spieler, die Littler im Kampf um den Titel herausfordern. Insgesamt haben sich auch acht Deutsche qualifiziert, vier davon schafften es in die dritte Runde - beides ist Rekord! Ricardo Pietreczko ist allerdings in Runde drei gegen den Schweden Andreas Harrysson ausgeschieden. Die wohl besten Aussichten auf einen tiefen Run hat dabei Martin Schindler. "The Wall" ist an Position 13 gesetzt und will nun endlich auch bei der WM auftrumpfen. ran hat alle Infos rund um die WM 2026 zusammengefasst.

Wann startet die Darts-WM 2026 und wie sieht der Spielplan aus? Die PDC World Darts Championship startete am 11. Dezember 2025 in London. Über die Weihnachtsfeiertage und am 31. Dezember wird dann auch im Alexandra Palace pausiert. Das Turnier endet mit dem Finale am 3. Januar, bei dem der neue Weltmeister gekürt wird. Startdatum: Donnerstag, 11. Dezember 2025 Weihnachtspause: 24., 25. & 26. Dezember 2025 (keine Spiele) Silvesterpause: 31. Dezember 2025 (keine Spiele) Finale: Samstag, 3. Januar 2026, 21 Uhr Den kompletten Spielplan der Darts-WM 2026 gibt's auch auf ran.de.

2023 2024 2025 2026 1. Runde 2. Runde 3. Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale PDC Weltmeisterschaft 13:48 Martin Schindler M. Schindler 0:4 0 1 1 0 0 4 3 3 3 3 Beendet R. Searle Ryan Searle 14:40 Damon Heta D. Heta 0:4 0 1 2 2 1 4 3 3 3 3 Beendet R. Cross Rob Cross 15:48 Gary Anderson G. Anderson 4:3 4 3 0 3 3 2 2 5 3 1 3 1 2 3 3 3 Beendet J. Wattimena Jermaine Wattimena 20:20 Gian van Veen G. van Veen 4:1 4 3 3 3 0 3 1 1 1 0 3 0 Beendet M. Razma Madars Razma 21:27 Luke Humphries L. Humphries 4:2 4 3 3 3 0 2 3 2 1 1 2 3 3 2 Beendet G. Clemens Gabriel Clemens 22:44 Michael van Gerwen M. van Gerwen 4:1 4 3 3 1 3 3 1 1 0 3 1 1 Beendet A. Merk Arno Merk 13:49 Justin Hood J.Hood 2:0 2 3 3 0 2 1 Gestartet R. Meikle Ryan Meikle 15:05 Ricky Evans R. Evans -:- 0 0 C. Manby Charlie Manby 16:20 Nathan Aspinall N. Aspinall -:- 0 0 K. Doets Kevin Doets 20:15 Josh Rock J. Rock -:- 0 0 C. Rydz Callan Rydz

Darts-WM 2026 heute live: Wer überträgt das Turnier im Free-TV? Das Turnier wird im deutschen Free-TV von Sport1 übertragen.

Darts-WM 2026 heute live: Wer überträgt das Turnier im Livestream? Das Turnier wird im Livestream von Joyn übertragen. Dafür ist KEIN kostenpflichtiges Abo nötig. Zudem können die Spiele auch bei DAZN geschaut werden. Dies ist jedoch erst nach Abschluss eines Abos möglich.

PDC World Darts Championship: Wer zeigt das Turnier im Pay-TV? DAZN zeigt sämtliche Partien der Darts-WM im Pay-TV. Dafür müsst ihr zuvor aber ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Darts-WM 2026 heute live: Wann spielen die deutschen Teilnehmer? 3. Runde: Sonntag, 29. Dezember, ca. 22:45 Uhr: Michael van Gerwen vs. Arno Merk 4:1

3. Runde: Sonntag, 29. Dezember, ca. 21:30 Uhr: Luke Humphries vs. Gabriel Clemens 4:2

3. Runde: Sonntag, 29. Dezember, ca. 13:30 Uhr: Martin Schindler vs. Ryan Searle 0:4

3. Runde: Samstag, 28. Dezember, ca. 20.00 Uhr: Andreas Harrysson vs. Ricardo Pietreczko 4:2

2. Runde: Samstag, 20. Dezember, ca. 16:30 Uhr: Dave Chisnall vs. Ricardo Pietreczko - 2:3

2. Runde: Sonntag, 21. Dezember, ca. 15:30 Uhr: Luke Woodhouse vs. Max Hopp - 3:0

2. Runde: Sonntag, 21. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Martin Schindler vs. Keane Barry - 3:0

2. Runde: Montag, 22. Dezember, ca. 14:30 Uhr: Wessel Nijman vs. Gabriel Clemens - 0:3

2. Runde: Dienstag, 23. Dezember, ca. 16:30 Uhr: Peter Wright vs. Arno Merk -

1. Runde: Donnerstag, 11. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Kim Huybrechts vs. Arno Merk - 1:3

1. Runde: Samstag, 13. Dezember, ca. 23:00 Uhr: Gabriel Clemens vs. Alex Spellman - 3:0

1. Runde: Sonntag, 14. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Lukas Wenig vs. Wesley Plaisier - 1:3

1. Runde: Montag, 15. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Martin Lukeman vs. Max Hopp 1:3

Ricardo Pietreczko vs. Jose de Sousa 3:1 1. Runde: Dienstag, 16. Dezember, ca. 20:00 Uhr:vs. Jose de Sousa 3:1

Niko Springer vs. Joe Comito 1:3 1. Runde: Dienstag, 16. Dezember, ca. 23:00 Uhr:vs. Joe Comito 1:3

Martin Schindler vs. Stephen Burton 3:1 1. Runde: Mittwoch, 17. Dezember, ca. 23:00 Uhr:vs. Stephen Burton 3:1

1. Runde: Donnerstag, 18. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Jermaine Wattimena vs. Dominik Grüllich 3:2

