Für Joe Cullen endete die Darts-WM 2026 am Sonntag mit einer Zweitrunden-Niederlage gegen den Österreicher Mensur Suljovic. Nach dem Spiel kritisierte der Engländer das Verhalten seines Gegners scharf.

Bittere Enttäuschung für Joe Cullen bei der Darts-WM 2026: Der "Rockstar" schied am Sonntag durch eine 1:3-Niederlage gegen den Österreicher Mensur Suljovic bereits in der zweiten Runde aus. Es war der negative Höhepunkt einer insgesamt schwachen Saison des Engländers.

Doch nicht nur die Niederlage selbst machte Cullen nach der Partie zu schaffen, er kritisierte Suljovic zudem deutlich für dessen Verhalten. Der Wiener ließ sich vor mehreren Aufnahmen aufreizend viel Zeit, jubelte demonstrativ mit dem Publikum und versuchte es immer wieder mit kleinen Psychotricks.

Suljovic wurde im Verlaufe des Spiels einmal auch von Caller Kirk Bevins ermahnt, als er nach einem gewonnen Leg weit vom Board wegging und mit seinem Anhang jubelte.

"Wenn das Darts ist, will ich damit nichts zu tun haben", schrieb Cullen nach dem Spiel verärgert auf der Plattform X. Er habe Suljovic stets gemocht, "aber das war einfach unschön anzusehen für alle", ergänzte er.

Doch Cullen ging noch deutlich weiter in seiner Kritik. "Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Die alte Garde wird sagen, dass das zum Spiel gehört, aber wie auch immer man es formuliert – es ist BETRUG!", polterte er und schloss ab: "Das ist kein Darts."