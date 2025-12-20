- Anzeige -
- Anzeige -
darts-wm

Darts WM 2026 - Vincent van der Voort rechnet mit Skandal-Profi ab: "Wohl der größte Idiot, der je Darts gespielt hat"

  • Aktualisiert: 21.12.2025
  • 10:34 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Der ehemalige Darts-Spieler Vincent van der Voort findet für Dom Taylor deutliche Worte und glaubt, dass der Engländer hart bestraft wird.

Von Tobias Wiltschek

Wer die Darts-WM gewinnen wird, steht noch lange nicht fest. Einer der größten Verlierer dagegen schon.

Dom Taylor ist nach einem positiven Dopingtest nach seinem Erstrundensieg über Oskar Lukasiak für den weiteren Verlauf der WM suspendiert worden. Und das nachdem er bereits im vergangenen Jahr nicht an der WM teilnehmen konnte - wegen eines positiven Dopingtests.

- Anzeige -
- Anzeige -

Darts-WM: Vincent van der Voort teilt gegen Dom Taylor aus

Was wohl viele Darts-Fans über den 27-jährigen Engländer denken, sprach nun Vincent van der Voort offen aus. "Das ist wohl der größte Idiot, der jemals Dart gespielt hat", sagte der Niederländer in seinem Podcast "Darts draait door" (deutsch: "Darts dreht durch")

"Wenn man im vergangenen Jahr wegen Dopings erwischt wurde und nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen durfte... Und dann passiert es im Jahr darauf erneut."

Van der Voort, der im Alter von 50 Jahren kurz vor WM-Beginn seinen Rücktritt vom Darts erklärt, war wegen des Vorfalls von Taylor aber nicht nur erstaunt, sondern auch verärgert.

"Was ist das für ein Fehler. Mein Gott, ich bin sprachlos“, fuhr van der Voort fort und glaubt: "Diesmal wird er von der PDC ordentlich bestraft werden."

- Anzeige -
- Anzeige -

Darts-WM: 2024 wurde Taylor nur für einen Monat gesperrt

Im vergangenen Jahr wurde Taylor nur für ein Monat gesperrt, weil er nachweisen konnte, dass er das Mittel nicht während eines Wettkampfes eingenommen hatte. Diesmal könnte ihn eine weitaus empfindlichere Strafe drohen.

Das gewonnene Preisgeld für den Zweitrundeneinzug von 25.000 Pfund dürfte er auf jeden Fall verlieren. "Er wirft einfach eine Menge Geld zum Fenster hinaus", sagte van der Voort dazu.

Der Niederländer stand bei der WM 2011 und 2015 im Viertelfinale und unterlag bei den UK Open 2007 erst im Endspiel gegen seinen Landsmann Raymond van Barneveld.

Mehr News und Videos
2020/21 PDC William Hill World Darts Championship - Day Five
News

Darts-Star Hopp: "Wusste, dass ich zurückkommen werde"

  • 21.12.2025
  • 10:56 Uhr
2nd January 2024, Alexandra Palace, London, England; 2023 24 PDC Paddy Power World Darts Championships Day 15, Semi Finals; Luke Littler celebrates throwing a 180 set during his match against Rob C...
News

Luke Littler: Das ist das Darts-Wunderkind

  • 21.12.2025
  • 10:52 Uhr
Darts WM Lexikon
News

Darts ABC: Die wichtigsten Begriffe im Dartsport

  • 21.12.2025
  • 10:45 Uhr
2252249679
News

Darts-WM 2026 heute live: Beginn der 2. Runde

  • 21.12.2025
  • 10:41 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 20th December 2025, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day Ten; Ricardo Pietreczko in the post match press conference, PK, Press...
News

"Jeder Spieler hasst das": Pietreczko kritisiert Fans

  • 21.12.2025
  • 10:22 Uhr
Erneut früh raus: Michael Smith
News

Darts-WM: Ex-Weltmeister Smith erneut früh raus

  • 20.12.2025
  • 22:47 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 20th December 2025, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day Ten; Ricardo Pietreczko is introduced to the crowd for his match agai...
News

Darts-Sensation: Pietreczko gewinnt Nervenkrimi gegen Chisnall

  • 20.12.2025
  • 17:51 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 11th December 2025, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day One; Luke Littler during his match against Darius Labanauskas PUBLICA...
News

Niederlage für Littler bei Sportler-Wahl

  • 20.12.2025
  • 16:21 Uhr
Michael van Gerwen und Peter Wright schütteln sich die Hand
News

MvG attackiert Wright: "Kann nicht mal eine Tombola gewinnen"

  • 20.12.2025
  • 12:58 Uhr
Pietreczko SEO
News

Ricardo "Pikachu" Pietreczko: Spitzname, Preisgeld, Weg zum Profi

  • 20.12.2025
  • 12:04 Uhr