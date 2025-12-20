Der ehemalige Darts-Spieler Vincent van der Voort findet für Dom Taylor deutliche Worte und glaubt, dass der Engländer hart bestraft wird. Von Tobias Wiltschek Wer die Darts-WM gewinnen wird, steht noch lange nicht fest. Einer der größten Verlierer dagegen schon. Dom Taylor ist nach einem positiven Dopingtest nach seinem Erstrundensieg über Oskar Lukasiak für den weiteren Verlauf der WM suspendiert worden. Und das nachdem er bereits im vergangenen Jahr nicht an der WM teilnehmen konnte - wegen eines positiven Dopingtests.

Darts-WM: Vincent van der Voort teilt gegen Dom Taylor aus Was wohl viele Darts-Fans über den 27-jährigen Engländer denken, sprach nun Vincent van der Voort offen aus. "Das ist wohl der größte Idiot, der jemals Dart gespielt hat", sagte der Niederländer in seinem Podcast "Darts draait door" (deutsch: "Darts dreht durch") "Wenn man im vergangenen Jahr wegen Dopings erwischt wurde und nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen durfte... Und dann passiert es im Jahr darauf erneut."

Darts-WM: Dom Taylor wird wegen positiver Dopingprobe suspendiert Van der Voort, der im Alter von 50 Jahren kurz vor WM-Beginn seinen Rücktritt vom Darts erklärt, war wegen des Vorfalls von Taylor aber nicht nur erstaunt, sondern auch verärgert. "Was ist das für ein Fehler. Mein Gott, ich bin sprachlos“, fuhr van der Voort fort und glaubt: "Diesmal wird er von der PDC ordentlich bestraft werden."

