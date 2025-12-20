- Anzeige -
darts-wm 2026

Darts-WM: Europameisterin setzt sich bei Sportlerwahl gegen Luke Littler durch

  • Aktualisiert: 21.12.2025
  • 11:50 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Darts-Star Luke Littler muss sich bei der Wahl zur Sport-Persönlichkeit des Jahres bei den Junioren geschlagen geben. 2024 hatte er die Auszeichnung noch gewonnen.

Von Tobias Wiltschek

Niederlage für Luke Littler. Nachdem der Darts-Star bei der WM im Ally Pally in die zweite Runde eingezogen ist, musste er sich bei einer Sportlerwahl in Großbritannien einer Fußballerin beugen.

Bei der jährlichen Wahl zur Young Sports Personality of the Year von der "BBC" verlor der 18-Jährige die Abstimmung gegen die Fußballerin Michelle Agyemang vom FC Arsenal.

Die 19-Jährige gewann im vergangenen Sommer mit England die Europameisterschaft nach einem 3:1-Sieg im Elfmeterschießen im Finale gegen Spanien. Auf dem Weg zum Titel traf sie sowohl im Viertelfinale gegen Schweden als auch im Halbfinale gegen Italien und wurde nach dem Turnier als beste Nachwuchsspielerin ausgezeichnet.

Littler gewann die Auszeichnung 2024

Littler, der 2024 noch die prestigeträchtige Auszeichnung der "BBC" gewann, gehörte zwar auch in diesem Jahr zu den Nominierten, konnte sich diesmal aber nicht durchsetzen.

Kurz nach der Bekanntgabe der Gewinner veröffentlichte Littler auf seinem Instagram-Account eine Nachricht in seiner Story. "Vielen Dank an alle, die heute Abend für mich abgestimmt haben", schrieb er. "Ich weiß das zu schätzen, und für den jungen SPOTY, wow,  in Ordnung."

In der zweiten Runde der Darts-WM trifft Littler am Sonntag (ab 22 Uhr) auf den Waliser David Davies.

