Luke Littler legt im Ally Pally eine souveräne Vorstellung hin und sichert sich seinen zweiten WM-Titel. Die internationale Presse ist begeistert. Luke Littler sichert sich bei der Darts-Weltmeisterschaft 2026 im Londoner Alexandra Palace seinen zweiten WM-Titel in Folge. Der Brite zeigt im Ally Pally eine überaus souveräne Vorstellung und lässt seinem niederländischen Kontrahenten Gian van Veen beim 7:1-Sieg keine Chance. Die internationale Presse, speziell die Gazetten in Großbritannien, sind von Littler begeistert. Darts-Weltrangliste: Littler enteilt immer weiter

Kommentar: Littlers Dominanz wirft viele Fragen auf ran zeigt die Pressestimmen.

England "The Sun": "Unaufhaltsam, unbesiegbar, unvermeidlich – Luke Littler wird zur Legende, indem er sich seinen Traum von der Titelverteidigung im Ally Pally auf spektakuläre Weise erfüllt. 'The Nuke' krönte eine der großartigsten Saisons der Darts-Geschichte, indem er die Sid-Waddell-Trophäe verteidigt und ein Rekordpreisgeld über eine Million Pfund einstreicht." "Press Association": "Luke Littlers größtes Hindernis auf dem Weg zu seinem zweiten WM-Titel in Folge war die Rückkehr der Ally-Pally-Wespe." "The Telegraph": "Die Ally-Pally-Wespe kehrt zurück, um Luke Littler im Finale zu attackieren." "BBC": "Littlers Meisterleistung sichert ihm den zweiten WM-Titel in Folge." "Daily Star": "Luke Littler gewinnt die Darts-WM zum zweiten Mal in Folge und deklassiert Gian van Veen." "Sky Sports": "Abriss! Littler dominiert van Veen und die Wespe, um seinen Titel zu verteidigen."

"The Guardian": "Und bevor er zweimaliger Weltmeister, Social-Media-Phänomen, kommerzieller Gigant und globale Ikone wurde, war Luke Littler ein Dart-Fanatiker. Ein Junge, der in der Tradition dieses Sports aufgewachsen ist und sich der Meilensteine, die er nun verfolgt, sowie der Geschichte der Größe, in die er nun untrennbar eingebunden ist, voll bewusst ist." Darts-WM 2026: PDC-Chef Barry Hearn plant 100 Millionen Pfund Preisgeld "The Independent": "Luke Littler untermauert seinen Platz unter den größten Darts-Spielern der Welt mit seinem zweiten WM-Titel in Folge. Der 18-Jährige reiht sich damit in die Riege von Phil Taylor, Adrian Lewis und Gary Anderson ein, die ebenfalls zwei Titel in Folge gewinnen konnten - und ist der neue König des Alexandra Palace."

Niederlande "De Telegraaf": "Gian van Veens WM-Traum endet: Der überragende Luke Littler bezwingt den Niederländer und verteidigt seinen Weltmeistertitel. Van Veen verpasst die Überraschung." "AD": "Gian van Veen verpasste es, der dritte niederländische Weltmeister der Historie zu werden. Der amtierende Weltmeister Luke Littler, erst 18 Jahre alt, demonstrierte am Samstagabend eindrucksvoll, dass er in der Darts-Welt eine Klasse für sich ist."

USA "The Athletic": "Das Teenager-Phänomen Luke Littler hat erneut Geschichte geschrieben und zum zweiten Mal in Folge die PDC-Darts-WM gewonnen." "ESPN": "WM-Finale: Luke Littler unterstreicht seine Größe mit einem Doppelsieg."

