WM-Finale
Darts-WM: "Legende" - Presse bejubelt "unbesiegbaren" Luke Littler
- Veröffentlicht: 04.01.2026
- 13:27 Uhr
- ran.de
Luke Littler legt im Ally Pally eine souveräne Vorstellung hin und sichert sich seinen zweiten WM-Titel. Die internationale Presse ist begeistert.
Luke Littler sichert sich bei der Darts-Weltmeisterschaft 2026 im Londoner Alexandra Palace seinen zweiten WM-Titel in Folge.
Der Brite zeigt im Ally Pally eine überaus souveräne Vorstellung und lässt seinem niederländischen Kontrahenten Gian van Veen beim 7:1-Sieg keine Chance. Die internationale Presse, speziell die Gazetten in Großbritannien, sind von Littler begeistert.
ran zeigt die Pressestimmen.
England
"The Sun": "Unaufhaltsam, unbesiegbar, unvermeidlich – Luke Littler wird zur Legende, indem er sich seinen Traum von der Titelverteidigung im Ally Pally auf spektakuläre Weise erfüllt. 'The Nuke' krönte eine der großartigsten Saisons der Darts-Geschichte, indem er die Sid-Waddell-Trophäe verteidigt und ein Rekordpreisgeld über eine Million Pfund einstreicht."
"Press Association": "Luke Littlers größtes Hindernis auf dem Weg zu seinem zweiten WM-Titel in Folge war die Rückkehr der Ally-Pally-Wespe."
"The Telegraph": "Die Ally-Pally-Wespe kehrt zurück, um Luke Littler im Finale zu attackieren."
"BBC": "Littlers Meisterleistung sichert ihm den zweiten WM-Titel in Folge."
"Daily Star": "Luke Littler gewinnt die Darts-WM zum zweiten Mal in Folge und deklassiert Gian van Veen."
"Sky Sports": "Abriss! Littler dominiert van Veen und die Wespe, um seinen Titel zu verteidigen."
Darts-WM 2026: Alle 9-Darter bei PDC-Weltmeisterschaften in der Übersicht
Die Neun-Darter bei der PDC-WM in der Übersicht
Der Neun-Darter ist das perfekte Spiel im Darts, mit weniger als neun Darts lässt sich ein Leg im Modus 501 Double Out nicht beenden. Bei der PDC-WM gab es bislang 16 Neun-Darter. Überraschend: Phil Taylor, die Legende des Sports schlechthin, schaffte das perfekte Leg auf einer WM-Bühne nie. ran gibt den Überblick.
2. Januar 2009: Raymond van Barneveld (Viertelfinale vs. Jelle Klaasen)
Der erste Neun-Darter bei einer PDC-WM gelang Raymond van Barneveld im Viertelfinale 2009 gegen seinen niederländischen Landsmann Jelle Klaasen. Es war erst der zweite Neuner überhaupt bei einer Darts-WM, zuvor hatte nur Paul Lim vor Gründung der PDC bei der BDO-WM 1990 dieses Kunststück geschafft.
28. Dezember 2009: Raymond van Barneveld (2. Runde vs. Brendan Dolan)
Nicht einmal ein ganzes Jahr später, bei der folgenden WM 2010, wiederholte van Barneveld diesen besonderen Moment. In seinem Zweitrundenmatch gegen Brendan Dolan warf Barney den zweiten Neun-Darter.
3. Januar 2011: Adrian Lewis (Finale vs. Gary Anderson)
Der erste Neun-Darter in einem WM-Finale gelang Adrian Lewis 2011 gegen Gary Anderson. Bereits im dritten Leg der Partie brachte er die Halle mit dem perfekten Spiel zum Beben. Am Ende gewann Lewis seinen ersten von zwei WM-Titeln.
23. Dezember 2012: Dean Winstanley (2. Runde vs. Vincent van der Voort)
Bei der WM 2013 gab es sogar gleich zwei Neun-Darter! Den Anfang machte Dean Winstanley kurz vor Weihnachten im Zweitrundenmatch gegen Vincent van der Voort. Bitter: Winstanley war der erste Spieler, der bei einer PDC-WM einen Neuner warf und trotzdem sein Match verlor.
30. Dezember 2012: Michael van Gerwen (Halbfinale vs. James Wade)
Neun-Darter Nummer zwei bei dieser WM warf Michael van Gerwen im Halbfinale gegen James Wade. Doch nicht nur das. Beinahe hätte der Niederländer zwei Neuner nacheinander (!) geworfen. Auf seine neun perfekten Darts folgten nämlich acht weitere, ehe der letzte Dart knapp das Doppel verfehlte. 17 perfekte Darts in Folge - Wahnsinn!
14. Dezember 2013: Terry Jenkins (1. Runde vs. Per Laursen)
Der 14. Dezember 2013 war ein ganz besonderer Tag in der Geschichte der PDC - und für die Fans, die an jenem Nachmittag der Session im Ally Pally beiwohnten. Denn es gab gleich zwei Neuner binnen kürzester Zeit! Zuerst warf Terry Jenkins in seinem Erstrundenmatch gegen den Dänen Per Laursen einen Neun-Darter ...
14. Dezember 2013: Kyle Anderson (1. Runde vs. Ian White)
... im folgenden Spiel zog Kyle Anderson gegen Ian White nach und hämmerte seinerseits neun perfekte Darts ins Board. Was Anderson und Jenkins an jenem Tag ebenfalls verband: Beide flogen trotz ihrer Neuner raus.
30. Dezember 2014: Adrian Lewis (Achtelfinale vs. Raymond van Barneveld)
Lange war Barney der einzige Spieler, dem zwei Neuner auf der Bühne des Ally Pally gelangen. Im Achtelfinale der WM 2015 war er live dabei, als Adrian Lewis ebenfalls Mitglied dieses Klubs wurde. Immerhin aus Sicht des Niederländers: Das Match konnte er für sich entscheiden.
2. Januar 2016: Gary Anderson (Halbfinale vs. Jelle Klaasen)
Bereits die WM 2015 hatte Gary Anderson gewinnen können, ein Jahr später machte der Schotte den Doppelschlag perfekt. Auf dem Weg zum zweiten WM-Titel gelang ihm im Halbfinale gegen Jelle Klaasen das perfekte Spiel. Ohnehin war Anderson in jener Partie quasi unantastbar. Mit einem 107er-Average prügelte er Klaasen ohne Satzverlust von der Bühne.
29. Dezember 2020: James Wade (3. Runde vs. Stephen Bunting)
Ziemlich genau fünf Jahre gab es danach keinen Neun-Darter mehr bei der WM. Und als es dann wieder soweit war, kam der Jubel der Fans nur vom Band. Denn es war das Corona-Jahr, Zuschauer waren nicht erlaubt. Für James Wade war es dennoch ein schöner Moment, wenngleich er sein Drittrundenmatch gegen Stephen Bunting trotzdem verlor.
17. Dezember 2021: William Borland (1. Runde vs. Bradley Brooks)
Eine WM mit gleich drei Neun-Dartern? Ja, das wurde bei der Auflage 2021/22 Realität. Und endlich waren auch die Fans wieder dabei - als habe der Darts-Gott die Zuschauer entschädigen wollen. Der erste Neuner des Turniers gelang William Borland in Runde eins gegen Bradley Brooks.
18. Dezember 2021: Darius Labanauskas (1. Runde vs. Mike De Decker)
Einen Tag später war Darius Labanauskas der Glückliche. Er warf den Neuner in seinem Auftaktmatch gegen den Belgier Mike De Decker, verlor aber dennoch recht deutlich mit 1:3 in den Sätzen. Für den Litauer dürfte es dennoch eine einmalige Erfahrung gewesen sein.
1. Januar 2022: Gerwyn Price (Viertelfinale vs. Michael Smith)
Und auch Gerwyn Price konnte sich in jenem Turnier in der Liste der Spieler eintragen, die auf der Bühne des Ally Pally einen Neun-Darter geworfen haben. In einem grandiosen Viertelfinale am Neujahrstag 2022 gegen Michael Smith bejubelte er im vierten Satz das perfekte Leg, verlor das Match aber knapp mit 4:5.
3. Januar 2023: Michael Smith (Finale vs. Michael van Gerwen)
Das WM-Finale 2023 zwischen Michael Smith und Michael van Gerwen sah das vielleicht beste Leg der Darts-Geschichte. Im dritten Leg des zweiten Satzes nagelten beide die Darts in Reihe ins Triple, van Gerwen hatte als Anwerfer den ersten Versuch und scheiterte mit dem letzten Dart am Neun-Darter. Smith machte es besser, warf den Neuner und krönte sich später erstmals zum Weltmeister.
18. Dezember 2024: Christian Kist (1. Runde vs. Madars Razma)
Dem Niederländer Christian Kist gelang im Duell mit dem Letten Madars Razma das erste perfekte Spiel im ersten Satz. Kist verlor am Ende aber 1:3. Für jeden Neuner werden von Hauptsponsor 180.000 Pfund ausgeschenkt. Das Geld wird gedrittelt und an den erfolgreichen Spieler, einen Fan und den guten Zweck verteilt.
27. Dezember 2024: Damon Heta (3. Runde gegen Luke Woodhouse)
Den zweiten Neun-Darter des Turniers steuerte Damon Heta (l.) bei. Nachdem das Künststück vollbracht war, wusste der Australier gar nicht, wohin mit seinen Emotionen und lief einmal quer über die Bühne. Erster Gratulant war sein Gegner Luke Woodhouse, der sich ebenfalls über den historischen Moment freute und am Ende mit 4:3 gewann.
"The Guardian": "Und bevor er zweimaliger Weltmeister, Social-Media-Phänomen, kommerzieller Gigant und globale Ikone wurde, war Luke Littler ein Dart-Fanatiker. Ein Junge, der in der Tradition dieses Sports aufgewachsen ist und sich der Meilensteine, die er nun verfolgt, sowie der Geschichte der Größe, in die er nun untrennbar eingebunden ist, voll bewusst ist."
"The Independent": "Luke Littler untermauert seinen Platz unter den größten Darts-Spielern der Welt mit seinem zweiten WM-Titel in Folge. Der 18-Jährige reiht sich damit in die Riege von Phil Taylor, Adrian Lewis und Gary Anderson ein, die ebenfalls zwei Titel in Folge gewinnen konnten - und ist der neue König des Alexandra Palace."
Niederlande
"De Telegraaf": "Gian van Veens WM-Traum endet: Der überragende Luke Littler bezwingt den Niederländer und verteidigt seinen Weltmeistertitel. Van Veen verpasst die Überraschung."
"AD": "Gian van Veen verpasste es, der dritte niederländische Weltmeister der Historie zu werden. Der amtierende Weltmeister Luke Littler, erst 18 Jahre alt, demonstrierte am Samstagabend eindrucksvoll, dass er in der Darts-Welt eine Klasse für sich ist."
USA
"The Athletic": "Das Teenager-Phänomen Luke Littler hat erneut Geschichte geschrieben und zum zweiten Mal in Folge die PDC-Darts-WM gewonnen."
"ESPN": "WM-Finale: Luke Littler unterstreicht seine Größe mit einem Doppelsieg."
Österreich
"Krone": "Überragender Littler stürmt zur Titelverteidigung."