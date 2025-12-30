Darts-WM 2026: Luke Littler attackiert Publikum im Ally Pally: "Danke für mein Preisgeld"

Überraschend scharf hat sich Luke Littler nach seinem Sieg im Achtelfinale gegen Rob Cross gegen das Publikum im Alexandra Palace gestellt.

"Das juckt mich nicht. Ich will eines sagen: Ihr zahlt für Tickets - ihr zahlt also mein Preisgeld. Danke für mein Geld. Danke, dass ihr gebuht habt. Come on!" sagte der 18 Jahre alte Weltmeister nach seinem 4:2-Sieg gegen den früheren Champion Rob Cross auf der Bühne.