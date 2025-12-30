- Anzeige -
Buhrufe gegen Littler

Darts-WM 2026: Luke Littler attackiert Publikum im Ally Pally: "Danke für mein Preisgeld"

  • Aktualisiert: 30.12.2025
  • 07:54 Uhr
  • SID

Überraschend scharf hat sich Luke Littler nach seinem Sieg im Achtelfinale gegen Rob Cross gegen das Publikum im Alexandra Palace gestellt.

Luke Littler hat sich mit bissigen Worten für Buhrufe des Publikums während seiner Achtelfinalpartie bei der Darts-WM revanchiert.

"Das juckt mich nicht. Ich will eines sagen: Ihr zahlt für Tickets - ihr zahlt also mein Preisgeld. Danke für mein Geld. Danke, dass ihr gebuht habt. Come on!" sagte der 18 Jahre alte Weltmeister nach seinem 4:2-Sieg gegen den früheren Champion Rob Cross auf der Bühne.

Darts-WM 2026: Luke Littler schießt weiter auf der PK

Littler hatte sich zuvor mit reichlich Mühe ins Viertelfinale gekämpft und war immer wieder von den Zuschauern im legendären Alexandra Palace gestört worden. Er sei vom Verhalten der Fans überrascht gewesen, sagte Littler später bei der Pressekonferenz: "Es ist, wie es ist. Sie wollten, dass der Favorit rausfliegt. Ich musste einfach meinen Job machen."

Der Überflieger ist auf dem Weg zur dritten Finalteilnahme in Serie und zum zweiten WM-Titel in Folge. Im Viertelfinale am Neujahrstag trifft der Weltranglistenerste auf den Sieger des Duells zwischen Luke Woodhouse (England) und Krzysztof Ratajski (Polen).

