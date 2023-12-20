- Anzeige -
- Anzeige -
Darts

Darts-WM 2026: Getränkepreise im Ally Pally - So viel müssen Fans für Bier und Shots blechen!

  • Aktualisiert: 30.12.2025
  • 09:57 Uhr
  • ran.de

In London findet aktuell die Darts-WM 2026 statt. Wie viel Geld müssen die Fans im Ally Pally für Getränke bezahlen?

Im Londoner Alexandra Palace findet mit der Darts-WM aktuell das größte Darts-Highlight des Jahres statt. Tagtäglich strömen die Fans in den Ally Pally – doch wie viel Geld müssen sie für ihr Vergnügen dort eigentlich berappen?

Bei den Getränken gehen die Preise durchaus weit auseinander. Ein Pint Bier, also knapp 0,5 Liter, sind für 7,85 Pfund (rund 8,90 Euro) erhältlich. Die kleine Version gibt es bereits für 3,95 Pfund (4,50 Euro).

- Anzeige -
- Anzeige -
3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...

Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn!

Verfolge alle Sessions der Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

Acht Pfund für ein Glas Wein

Ein Pitcher Amstel oder Cider kostet 31,40 Pfund (35,74 Euro). Für ein Glas Wein muss man acht Pfund, also rund 9,10 Euro hinblättern.

Einen Jägermeister Shot gab es im vergangenen Jahr für 7 Pfund (8,10 Euro). Auch dieses Jahr dürfte dieser ähnlich teuer sein.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
PDC Weltmeisterschaft
30.12.2025
13:45
Luke Woodhouse
L. Woodhouse
England
-:-
0
0
Polen
K. Ratajski
Krzysztof Ratajski
30.12.2025
15:00
Jonny Clayton
J. Clayton
Wales
-:-
0
0
Schweden
A. Harrysson
Andreas Harrysson
30.12.2025
16:15
Justin Hood
J.Hood
England
-:-
0
0
Nordirland
J. Rock
Josh Rock
30.12.2025
20:15
Charlie Manby
C. Manby
England
-:-
0
0
Niederlande
G. van Veen
Gian van Veen
30.12.2025
21:30
Michael van Gerwen
M. van Gerwen
Niederlande
-:-
0
0
Schottland
G. Anderson
Gary Anderson
Mehr News und Videos
2nd January 2024, Alexandra Palace, London, England; 2023 24 PDC Paddy Power World Darts Championships Day 15, Semi Finals; Luke Littler throws during his match against Rob Cross PUBLICATIONxNOTxIN...
News

Darts-WM 2026: Die Preisgelder der Darts-Stars

  • 30.12.2025
  • 10:04 Uhr
Traumstart für Arno Merk
News

Arno Merk: Seine kuriose Laufbahn bis zum WM-Coup

  • 30.12.2025
  • 10:02 Uhr
Darts WM Lexikon
News

Darts ABC: Die wichtigsten Begriffe im Dartsport

  • 30.12.2025
  • 09:51 Uhr
2nd January 2024, Alexandra Palace, London, England; 2023 24 PDC Paddy Power World Darts Championships Day 15, Semi Finals; Luke Littler celebrates throwing a 180 set during his match against Rob C...
News

Luke Littler: Das ist das Darts-Wunderkind

  • 30.12.2025
  • 09:41 Uhr
Die Darts-WM bleibt im Ally Pally
News

Darts-WM 2026: Wo gibt es noch Karten?

  • 30.12.2025
  • 09:40 Uhr
Michael van Gerwen erlebt ein schwieriges Jahr
News

Darts-WM 2026 heute live: u.a. mit MvG und Humphries

  • 30.12.2025
  • 09:38 Uhr
Luke Littler reagiert auf die Buhrufe
News

Littler flippt nach Sieg aus und schießt gegen Fans im Ally Pally

  • 30.12.2025
  • 07:54 Uhr
imago images 1070758340
News

Nach WM-Aus gegen Humphries: Clemens mit emotionalem Post

  • 30.12.2025
  • 00:17 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 19th December 2023, Alexandra Palace, London, England; 2023 24 PDC Paddy Power World Darts Championships Day 5 Evening Session; Wessel Nijman celebrates winning a leg against...
News

Darts-Star Nijman: Vom Betrüger zum WM-Mitfavoriten

  • 30.12.2025
  • 00:08 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 21st December 2025, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day Eleven; Joe Cullen in his Round Two match against Mensur Suljovic PUB...
News

Riesenzoff nach WM-Spiel: "Es ist Betrug!"

  • 30.12.2025
  • 00:08 Uhr