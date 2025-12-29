Darts-WM 2026: Gabriel Clemens mit emotionalem Post nach Aus gegen Luke Humphries

Gegen Luke Humphries verpasste Gabriel Clemens nur knapp die Sensation. Auf Social Media fand "The German Giant" emotionale Worte.

Gabriel Clemens lieferte gegen Luke Humphries ein starkes Duell in der 3. Runde der Darts-WM 2026.

Nach 0:3-Rückstand startete "The German Giant" ein bärenstarkes Comeback und hatte sogar die Möglichkeit zum Satzausgleich.

Clemens verpasste die Gelegenheit jedoch knapp und schrammte an der Sensation vorbei. Einen Tag später äußerte sich der 42-Jährige in einem emotionalen Post auf "Instagram": "Bin ich enttäuscht? Ja natürlich, als Sportler ist man immer enttäuscht, wenn man verliert!!! Bin ich mit mir im Reinen? Ja definitiv, ich habe alles reingeworfen und alles auf der Bühne gelassen!!!"

Und weiter: "Als ich vor einigen Jahren auf die Tour kam, war es immer ein Traum sich mit den besten der Welt zu messen ... und das durfte ich gestern, auf der größten Bühne für einen Darter mit einem der Allerbesten!!!"