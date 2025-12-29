Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE auf Joyn
Darts-WM 2026: Gabriel Clemens mit emotionalem Post nach Aus gegen Luke Humphries
- Aktualisiert: 30.12.2025
- 00:17 Uhr
- ran
Gegen Luke Humphries verpasste Gabriel Clemens nur knapp die Sensation. Auf Social Media fand "The German Giant" emotionale Worte.
Gabriel Clemens lieferte gegen Luke Humphries ein starkes Duell in der 3. Runde der Darts-WM 2026.
Nach 0:3-Rückstand startete "The German Giant" ein bärenstarkes Comeback und hatte sogar die Möglichkeit zum Satzausgleich.
Clemens verpasste die Gelegenheit jedoch knapp und schrammte an der Sensation vorbei. Einen Tag später äußerte sich der 42-Jährige in einem emotionalen Post auf "Instagram": "Bin ich enttäuscht? Ja natürlich, als Sportler ist man immer enttäuscht, wenn man verliert!!! Bin ich mit mir im Reinen? Ja definitiv, ich habe alles reingeworfen und alles auf der Bühne gelassen!!!"
Und weiter: "Als ich vor einigen Jahren auf die Tour kam, war es immer ein Traum sich mit den besten der Welt zu messen ... und das durfte ich gestern, auf der größten Bühne für einen Darter mit einem der Allerbesten!!!"
Darts-WM 2026: Gabriel Clemens zieht positives Fazit - Luke Humphries reagiert
Für seinen Kontrahenten hatte der Saarlouiser nur positive Worte: "Luke Humphries ist ein fantastischer Spieler, das hat er mir gestern einfach in den wichtigen Momenten eindrucksvoll gezeigt. Aber er ist auch ein total netter Mensch, ein richtiger Gentleman und Sportsmann!!!"
Mit einem Average von 101,49 Punkte legte Clemens als erster Deutscher überhaupt bei einer WM einen Durchschnitt von über 100 Punkten auf. Entsprechend positiv blickt er voraus auf das neue Darts-Jahr: "Nehme ich was mit aus dem Spiel? Ja auch das tue ich auf alle Fälle, ich hab richtig Bock auf mehr!!! Es hat mir außerdem gezeigt, dass ich es immer noch mit jedem aufnehmen kann und genauso gehts jetzt auch in die Vorbereitung für 2026!!!"
Ex-Weltmeister Humphries reagierte prompt und kommentierte den Beitrag: "Vielen Dank für die freundlichen Worte, Gabriel! Es war mir eine Freude, Teil eines so großartigen Spiels zu sein. Ich wünsche dir eine schöne Pause, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Frohes neues Jahr, Kumpel!"