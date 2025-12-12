Arno Merk bezwingt im ersten Spiel der Darts-WM 2026 Kim Huybrechts und sorgt damit für eine dicke Überraschung. Doch wer ist der deutsche Newcomer eigentlich und was können wir uns von ihm erwarten? von Dominik Hager Was für ein Paukenschlag! Arno Merk lässt die deutschen Fans bei der Darts-WM 2026 im "Ally Pally" jubeln. Der deutsche Darts-Profi hat nach seinem sensationellen 3:0-Erfolg über Ex-Weltmeister Peter Wright in der dritten Runde. Dort zog der Überraschungsmann zwar gegen Michael van Gerwen den Kürzeren, darf aber dennoch auf ein unglaubliches Turnier zurückblicken. Darts-WM 2026 LIVE im Stream auf Joyn! Zuvor dürfte sein Name fast ausschließlich Experten und den eingefleischtesten Darts-Fans ein Begriff gewesen sein. ran nimmt den neuen Hoffnungsträger im deutschen Darts-Sport genauer unter die Lupe.

Arno Merk: So begann seine Darts-Karriere Merk konnte bereits in jungen Jahren erste Erfolgserlebnisse feiern. Im Jahr 2010 wurde er Deutscher Meister bei den Junioren, schob sich in der nationalen Junioren-Rangliste auf Position eins und nahm erstmals bei den World Masters teil. Nur ein Jahr später qualifizierte er sich für die BDO World Darts Championship. Beinahe hätte der heute 33-Jährige seine Laufbahn aber schon im Alter von 18 Jahren beendet. Bei der BDO World Darts Championship 2011 schied er schließlich schon in der ersten Runde aus und bekam daraufhin Hass-Nachrichten, was heftig an ihm nagte. "Mein WM-Match lief damals gar nicht gut. Danach tauchten einige Nachrichten in Internetforen auf, in denen man sich das Maul über mich zerrissen hat. Ich habe mir das zu Herzen genommen, bin kürzergetreten und habe mehr Fußball gespielt", erklärte er im Interview mit "Sport1".

Arno Merk: Karriere-Pause und berufliche Tätigkeit in Italien Die deutsche Darts-Hoffnung nahm zwischen 2012 und 2016 lediglich an Turnieren der WDF in Deutschland teil. Im Anschluss verschwand er noch mehr von der Darts-Bildfläche und wurde auch vom deutschen Verband nicht mehr gelistet. Merk, der in Peine (Niedersachsen) geboren wurde, zog es 2016 im Alter von 24 Jahren aus beruflichen Gründen nach Italien. In Lentate sul Seveso arbeitete er als Techniker in einer Firma für Gewindebohrer und spielte auf Hobby-Ebene Fußball. Darts verfolgte er nur noch am TV-Bildschirm, jedoch flammte so seine Liebe für den Sport wieder auf.

Arno Merk: So lief sein Comeback auf der Darts-Tour Im Jahr 2023 kehrte Merk im Rahmen der Super League zurück und schaffte es bis ins Achtelfinale. Im Anschluss kämpfte er um den Erhalt einer Tour-Karte, scheiterte aber und konnte sich daher nur auf der PDC Challenge Tour beweisen. Im April 2024 feierte Merk sein Debüt auf der European Tour, unterlag Luke Littler in Runde eins aber mit 0:6. Danach konnte er sein Niveau immer weiter steigern und erreichte im März 2025 erstmals das Viertelfinale auf der Challenge Tour.

Der Comebacker nahm in diesem Jahr an der PDC Europe Next Gen teil und gewann zwei Turniere. Auf diese Weise konnte er sich für die Super League qualifizieren. Hier triumphierte er im Finale über Daniel Klose und sicherte sich somit sein Ticket für die Darts-WM 2026. Kurioserweise hätte er sich um diesen Traum aber beinahe selbst gebracht, denn Merk war Teilnehmer des Reality-TV-Formats "Darts Party". Die Show wurde in der Dominikanischen Republik gedreht und hat dafür gesorgt, dass er einige Turniere auslassen musste. "Die Formkurve ging danach auch für ein paar Wochen nach unten. Hätte ich nicht am Saisonende zwei NextGen-Events gewonnen, hätte ich tatsächlich wohl die Super League verpasst und wäre so nicht zur WM geflogen. Da wäre ich richtig genervt gewesen von mir selbst", berichtete er "Sport1".

Merk hatte die Ehre, die Darts-WM im Rahmen des Matches gegen Huybrechts zu eröffnen. Der 166. des PDC-Rankings startete gegen den 53. der Weltrangliste exzellent und konnte mit einem Break zum Abschluss den ersten Satz mit 3:2 gewinnen. Danach nahm er den Rückenwind mit und entschied den zweiten Satz mit 3:0 für sich. Zwar schlug Huybrechts zurück, jedoch ließ Merk im vierten Satz nichts anbrennen und gewann diesen erneut deutlich mit 3:0. Mit einem starken, wenn auch nicht überragenden Average von 89,73 hielt er Huybrechts (86,24) in Schach und gewann verdient. Merk warf drei 180er in der Partie und verzeichnete eine Checkout-Quote von 40 Prozent.

