WM 2026 AB 11. DEZEMBER LIVE AUF JOYN
Darts-WM 2026: Top-Star rechnet mit dem Hype um Luke Littler und Luke Humphries ab: "Ziemlich unhöflich"
- Aktualisiert: 18.12.2025
- 11:50 Uhr
- ran.de
Bei der Darts-WM 2026 in London beschwert sich James Wade über den Hype um Wunderkind Luke Littler.
Bei der Darts-WM 2026 geht Wunderkind Luke Littler als Titelverteidiger ins Turnier in London. Der große Hype um den 18-Jährigen ist aber nicht für alle in der Branche erfreulich.
Littlers Landsmann James Wade beschwerte sich über den sehr einseitigen Hype. "Ich finde es ziemlich unhöflich gegenüber den anderen Dartspielern, immer zu sagen: ‚Oh, es werden Luke und Luke sein", sagte Wade zu englischen Medien.
- Darts-WM 2026 live im TV und Stream kostenlos sehen
- Darts-WM 2025: "Großvater" Raymond van Barneveld offenbart gesundheitliche Probleme
Allerdings würdigte der elfmalige Major-Turnier-Sieger Wade durchaus auch die Leistungen der beiden hoch gehandelten Littler und Humphries. "Ich denke, es ist klar, dass Luke und Luke die beiden besten Spieler der Welt sind. Das ist nicht schwer zu erkennen, und beide spielen die besten Darts", sagte der 42-Jährige.
Wade: "Ich wäre also nicht überrascht, ..."
Einen kleinen Seitenhieb gegen die Konkurrenz konnte sich Wade aber nicht verkneifen.
"Sie sind derzeit eindeutig die besten Spieler der Welt, und viele Spieler sagen, dass sie keine Angst haben, gegen Luke zu spielen", kommentierte Wade Aussagen einiger Darts-Kollegen vor Duell mit Littler oder Humphries, "aber ich glaube, dass sie es doch sind, denn es gibt Spieler, die zu diesem Zeitpunkt in Topform sind und dann nicht antreten. Oder sie sind gegen Luke wirklich nervös".
Darts-WM - Vergleich mit Lennart Karl: "Den Arno Merk ich mir"
Ob nun Littler und Humphries die Topfavoriten auf den WM-Titel sind, darauf wollte sich Wade hingegen nicht festlegen.
"Ich wäre also nicht überrascht, wenn sie nicht im Finale stehen würden. Aber ich wäre auch nicht überrascht, wenn nicht beide im Finale stehen würden", sagte der Darts-Profi aus Aldershot.