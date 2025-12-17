Bei der Darts-WM 2026 in London beschwert sich James Wade über den Hype um Wunderkind Luke Littler.

Bei der Darts-WM 2026 geht Wunderkind Luke Littler als Titelverteidiger ins Turnier in London. Der große Hype um den 18-Jährigen ist aber nicht für alle in der Branche erfreulich.

Littlers Landsmann James Wade beschwerte sich über den sehr einseitigen Hype. "Ich finde es ziemlich unhöflich gegenüber den anderen Dartspielern, immer zu sagen: ‚Oh, es werden Luke und Luke sein", sagte Wade zu englischen Medien.

Allerdings würdigte der elfmalige Major-Turnier-Sieger Wade durchaus auch die Leistungen der beiden hoch gehandelten Littler und Humphries. "Ich denke, es ist klar, dass Luke und Luke die beiden besten Spieler der Welt sind. Das ist nicht schwer zu erkennen, und beide spielen die besten Darts", sagte der 42-Jährige.