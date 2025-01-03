Die Darts-Weltmeisterschaft ist entschieden: Im großen Finale im Londoner Alexandra Palace setzte sich Littler deutlich mit 7:1 gegen Gian van Veen durch und sicherte sich damit zum zweiten Mal in Folge den Weltmeistertitel. ran zeigt den Endstand beim Ballon d'Art.

Mit starken Auftritten im Turnierverlauf haben sich Luke Littler und Gian van Veen den Einzug ins Finale gesichert. Während der 18 Jahre alte Engländer Littler als einer der Topfavoriten galt und im Turnierverlauf bereits mehrere Rekorde aufgestellt hat, sorgte van Veen für eine der größten Überraschungen der Darts-WM 2026.

Der 23-jährige Niederländer kam erstmals so weit bei einer Weltmeisterschaft und überholt mit seinem Finaleinzug sogar Landsmann Michael van Gerwen in der Weltrangliste.

Im Finale im Londoner Alexandra Palace setzte sich Littler deutlich mit 7:1 gegen van Veen durch und sicherte sich damit zum zweiten Mal in Folge den Weltmeistertitel.

Besonders Littler rückte im Turnierverlauf erneut ins Rampenlicht. Beim Sieg gegen Rob Cross sorgte das "Wunderkind des Darts" mit seiner 15. 180 im Spiel für einen neuen WM-Rekord – insgesamt wurden bei der Weltmeisterschaft 1.127 180er geworfen, der alte Rekord lag bei 914 Maximums.