Darts-WM 2026: Ranking beim Ballon d'Art - Luke Littler oder Gian van Veen?
- Aktualisiert: 03.01.2026
- 20:14 Uhr
- ran.de
Die Darts-Weltmeisterschaft ist entschieden: Im großen Finale im Londoner Alexandra Palace setzte sich Littler deutlich mit 7:1 gegen Gian van Veen durch und sicherte sich damit zum zweiten Mal in Folge den Weltmeistertitel. ran zeigt den Endstand beim Ballon d'Art.
Mit starken Auftritten im Turnierverlauf haben sich Luke Littler und Gian van Veen den Einzug ins Finale gesichert. Während der 18 Jahre alte Engländer Littler als einer der Topfavoriten galt und im Turnierverlauf bereits mehrere Rekorde aufgestellt hat, sorgte van Veen für eine der größten Überraschungen der Darts-WM 2026.
Der 23-jährige Niederländer kam erstmals so weit bei einer Weltmeisterschaft und überholt mit seinem Finaleinzug sogar Landsmann Michael van Gerwen in der Weltrangliste.
Im Finale im Londoner Alexandra Palace setzte sich Littler deutlich mit 7:1 gegen van Veen durch und sicherte sich damit zum zweiten Mal in Folge den Weltmeistertitel.
Besonders Littler rückte im Turnierverlauf erneut ins Rampenlicht. Beim Sieg gegen Rob Cross sorgte das "Wunderkind des Darts" mit seiner 15. 180 im Spiel für einen neuen WM-Rekord – insgesamt wurden bei der Weltmeisterschaft 1.127 180er geworfen, der alte Rekord lag bei 914 Maximums.
Damit endet das Turnier mit einer beeindruckenden Dominanz Littlers, der nicht nur den Titel verteidigte, sondern auch die Rekordliste der Darts-WM weiter anführt.
Darts-WM-Finale: Wer holt den Ballon d'Art 2026?
Auch beim sogenannten Ballon d’Art, dem Ranking der meisten 180er, war Littler während des Turniers die klare Nummer eins.
"The Nuke" setzte damit seine beeindruckende Serie fort: Nicht nur gewann er die Darts-WM 2026 zum zweiten Mal in Folge, auch sicherte er sich back-to-back den Ballon d’Art
Finale der Darts-WM 2026: Was ist der Ballon d'Art?
Ein Titel, der seit der WM 2024 zusätzlich zur WM-Trophäe vergeben wird. Diesen erhält der Spieler, der im Verlaufe des Turniers die meisten 180er geworfen hat.
Darts-WM 2026: Ballon d'Art nach dem Finale zwischen Littler und van Veen
Vor dem Finale hatte Littler bereits 57 180er gesammelt. Mit dem Abschluss des Turniers erhöhte er seine Zahl auf 73 Maximums. Bereits im Vorjahr hatte Littler die Wertung mit großem Abstand gewonnen – damals mit 76 180ern.
- 1. Platz: Luke Littler (73)
- 2, Platz: Gary Anderson (59)
- 3. Platz: Gian van Veen (57)
- 4. Platz: Justin Hood (38)
- 5. Platz: Luke Humphries (37)
- 6. Platz (geteilt): Jonny Clayton (28)
- 6. Platz (geteilt): Michael van Gerwen (28)
- 8. Platz: Kevin Doets (27)
- 9. Platz: James Hurrell (25)
Darts-WM 2026: Wie viele 180er sind WM-Rekord?
Die Bestmarke stellte Michael Smith bei der WM 2022 auf, als er erst im Finale gegen Peter Wright verlor. Satte 83 Mal gelang dem "Bully Boy" im Turnierverlauf das Maximum. Mit 76 perfekten Aufnahmen verpasste Littler den Rekord 2025.