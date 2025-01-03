- Anzeige -
Finale der Darts-WM 2026 im kostenlosen Joyn-Livestream

Darts-WM 2026: Ranking beim Ballon d'Art - Luke Littler oder Gian van Veen?

  • Aktualisiert: 03.01.2026
  • 20:14 Uhr
  • ran.de

Die Darts-Weltmeisterschaft ist entschieden: Im großen Finale im Londoner Alexandra Palace setzte sich Littler deutlich mit 7:1 gegen Gian van Veen durch und sicherte sich damit zum zweiten Mal in Folge den Weltmeistertitel. ran zeigt den Endstand beim Ballon d'Art.

Mit starken Auftritten im Turnierverlauf haben sich Luke Littler und Gian van Veen den Einzug ins Finale gesichert. Während der 18 Jahre alte Engländer Littler als einer der Topfavoriten galt und im Turnierverlauf bereits mehrere Rekorde aufgestellt hat, sorgte van Veen für eine der größten Überraschungen der Darts-WM 2026.

Der 23-jährige Niederländer kam erstmals so weit bei einer Weltmeisterschaft und überholt mit seinem Finaleinzug sogar Landsmann Michael van Gerwen in der Weltrangliste.

Im Finale im Londoner Alexandra Palace setzte sich Littler deutlich mit 7:1 gegen van Veen durch und sicherte sich damit zum zweiten Mal in Folge den Weltmeistertitel.

Besonders Littler rückte im Turnierverlauf erneut ins Rampenlicht. Beim Sieg gegen Rob Cross sorgte das "Wunderkind des Darts" mit seiner 15. 180 im Spiel für einen neuen WM-Rekord – insgesamt wurden bei der Weltmeisterschaft 1.127 180er geworfen, der alte Rekord lag bei 914 Maximums.

Luke Littler stand 2024 im Finale

Darts-WM heute live: Finale hier streamen

Das Finale der Darts-WM 2025 zwischen Littler und van Veen im kostenlosen Joyn-Livestream.

Damit endet das Turnier mit einer beeindruckenden Dominanz Littlers, der nicht nur den Titel verteidigte, sondern auch die Rekordliste der Darts-WM weiter anführt.

Darts-WM-Finale: Wer holt den Ballon d'Art 2026?

Auch beim sogenannten Ballon d’Art, dem Ranking der meisten 180er, war Littler während des Turniers die klare Nummer eins.

"The Nuke" setzte damit seine beeindruckende Serie fort: Nicht nur gewann er die Darts-WM 2026 zum zweiten Mal in Folge, auch sicherte er sich back-to-back den Ballon d’Art

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zur Darts-WM 2026

  • Die wichtigsten Begriffe im Darts-Lexikon

Finale der Darts-WM 2026: Was ist der Ballon d'Art?

Ein Titel, der seit der WM 2024 zusätzlich zur WM-Trophäe vergeben wird. Diesen erhält der Spieler, der im Verlaufe des Turniers die meisten 180er geworfen hat.

Darts-WM 2026: Order of Merit vor dem Turnier - Luke Littler grüßt von der Spitze

1 / 40
<em><strong>Darts: Die aktuelle Order of Merit</strong><br>Die Darts-WM 2026 steht an. Das Jahr hat die Order of Merit ordentlich durcheinandergewirbelt. Ein Ex-Weltmeister rutschte weit ab, ein Deutscher kletterte in die Top 16. Die aktuelle Darts-Geldrangliste (Quelle: dartsrankings.com; Stand: 02. Dezember 2025). </em>
© Every Second Media

Darts: Die aktuelle Order of Merit
Die Darts-WM 2026 steht an. Das Jahr hat die Order of Merit ordentlich durcheinandergewirbelt. Ein Ex-Weltmeister rutschte weit ab, ein Deutscher kletterte in die Top 16. Die aktuelle Darts-Geldrangliste (Quelle: dartsrankings.com; Stand: 02. Dezember 2025).

<strong>Platz 93: Max Hopp (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 33.250
© 2020 Getty Images

Platz 93: Max Hopp (GER)
Preisgeld in Pfund: 33.250

<strong>Platz 64: Lukas Wenig (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 86.250
© Action Plus

Platz 64: Lukas Wenig (GER)
Preisgeld in Pfund: 86.250

<strong>Platz 60: Mensur Suljovic (AUT)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 92.750
© Kessler-Sportfotografie

Platz 60: Mensur Suljovic (AUT)
Preisgeld in Pfund: 92.750

<strong>Platz 56: Florian Hempel (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 103.750
© Action Plus

Platz 56: Florian Hempel (GER)
Preisgeld in Pfund: 103.750

<strong>Platz 52: Niko Springer (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 114.750
© Action Plus

Platz 52: Niko Springer (GER)
Preisgeld in Pfund: 114.750

<strong>Platz 47: Gabriel Clemens (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 144.250
© 2023 Getty Images

Platz 47: Gabriel Clemens (GER)
Preisgeld in Pfund: 144.250

<strong>Platz 33: Ricardo Pietreczko (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 283.000 Pfund
© Pro Sports Images

Platz 33: Ricardo Pietreczko (GER)
Preisgeld in Pfund: 283.000 Pfund

<strong>Platz 32: Joe Cullen (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 285.000
© 2023 Getty Images

Platz 32: Joe Cullen (ENG)
Preisgeld in Pfund: 285.000

<strong>Platz 31: Wessel Nijman (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 295.750
© Action Plus

Platz 31: Wessel Nijman (NED)
Preisgeld in Pfund: 295.750

<strong>Platz 30: Peter Wright (SCO)</strong><br>- Preisgeld in Pfund: 301.500
© Action Plus

Platz 30: Peter Wright (SCO)
- Preisgeld in Pfund: 301.500

<strong>Platz 29: Dirk van Duijvenbode (NED)</strong><br>- Preisgeld in Pfund: 309.750
© Action Plus

Platz 29: Dirk van Duijvenbode (NED)
- Preisgeld in Pfund: 309.750

<strong>Platz 28: Michael Smith (ENG)</strong><br>- Preisgeld in Pfund: 313.500
© 2023 Getty Images

Platz 28: Michael Smith (ENG)
- Preisgeld in Pfund: 313.500

<strong>Platz 27: Ritchie Edhouse (ENG)</strong><br>- Preisgeld in Pfund: 316.500
© Pro Sports Images

Platz 27: Ritchie Edhouse (ENG)
- Preisgeld in Pfund: 316.500

<strong>Platz 26: Cameron Menzies (SCO)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 325.250
© Action Plus

Platz 26: Cameron Menzies (SCO)
Preisgeld in Pfund: 325.250

<strong>Platz 25: Luke Woodhouse (ENG)</strong>&nbsp;<br>Preisgeld in Pfund: 330.500
© Action Plus

Platz 25: Luke Woodhouse (ENG) 
Preisgeld in Pfund: 330.500

<strong>Platz 24: Ryan Joyce (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 335.000
© Action Plus

Platz 24: Ryan Joyce (ENG)
Preisgeld in Pfund: 335.000

<strong>Platz 23: Dimitri Van den Bergh (BEL)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 335.250
© 2023 Getty Images

Platz 23: Dimitri Van den Bergh (BEL)
Preisgeld in Pfund: 335.250

<strong>Platz 22: Daryl Gurney (NIR)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 356.500
© Action Plus

Platz 22: Daryl Gurney (NIR)
Preisgeld in Pfund: 356.500

<strong>Platz 21: Dave Chisnall (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 387.500
© Action Plus

Platz 21: Dave Chisnall (ENG)
Preisgeld in Pfund: 387.500

<strong>Platz 20: Ryan Searle (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 393.000
© 2023 Getty Images

Platz 20: Ryan Searle (ENG)
Preisgeld in Pfund: 393.000

<strong>Platz 19: Jermaine Wattimena (NED)</strong>&nbsp;<br>Preisgeld in Pfund: 403.000
© Pro Sports Images

Platz 19: Jermaine Wattimena (NED) 
Preisgeld in Pfund: 403.000

<strong>Platz 18: Mike De Decker (BEL)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 413.500
© 2024 Getty Images

Platz 18: Mike De Decker (BEL)
Preisgeld in Pfund: 413.500

<strong>Platz 17: Rob Cross (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 429.000
© Action Plus

Platz 17: Rob Cross (ENG)
Preisgeld in Pfund: 429.000

<strong>Platz 16: Damon Heta (AUS)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 439.000
© Action Plus

Platz 16: Damon Heta (AUS)
Preisgeld in Pfund: 439.000

<strong>Platz 15: Nathan Aspinall (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 440.000
© Action Plus

Platz 15: Nathan Aspinall (ENG)
Preisgeld in Pfund: 440.000

<strong>Platz 14: Gary Anderson (SCO)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 444.500
© 2023 Getty Images

Platz 14: Gary Anderson (SCO)
Preisgeld in Pfund: 444.500

<strong>Platz 13: Martin Schindler (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 448.250
© 2023 Getty Images

Platz 13: Martin Schindler (GER)
Preisgeld in Pfund: 448.250

<strong>Platz 12: Ross Smith (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 457.750
© Action Plus

Platz 12: Ross Smith (ENG)
Preisgeld in Pfund: 457.750

<strong>Platz 11: Josh Rock (NIR)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 510.500
© Pro Sports Images

Platz 11: Josh Rock (NIR)
Preisgeld in Pfund: 510.500

<strong>Platz 10: Gian van Veen (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 520.000
© Harald Deubert

Platz 10: Gian van Veen (NED)
Preisgeld in Pfund: 520.000

<strong>Platz 9: Gerwyn Price (WAL)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 521.000
© Action Plus

Platz 9: Gerwyn Price (WAL)
Preisgeld in Pfund: 521.000

<strong>Platz 8: Chris Dobey (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 530.250
© Action Plus

Platz 8: Chris Dobey (ENG)
Preisgeld in Pfund: 530.250

<strong>Platz 7: James Wade (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 534.250
© Pro Sports Images

Platz 7: James Wade (ENG)
Preisgeld in Pfund: 534.250

<strong>Platz 6: Danny Noppert (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 540.250
© 2022 Getty Images

Platz 6: Danny Noppert (NED)
Preisgeld in Pfund: 540.250

<strong>Platz 5: Jonny Clayton (WAL)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 560.000
© Pro Sports Images

Platz 5: Jonny Clayton (WAL)
Preisgeld in Pfund: 560.000

<strong>Platz 4: Stephen Bunting (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 593.750
© Action Plus

Platz 4: Stephen Bunting (ENG)
Preisgeld in Pfund: 593.750

<strong>Platz 3: Michael van Gerwen (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 681.250
© 2024 Getty Images

Platz 3: Michael van Gerwen (NED)
Preisgeld in Pfund: 681.250

<strong>Platz 2: Luke Humphries (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 1.572.000
© Pro Sports Images

Platz 2: Luke Humphries (ENG)
Preisgeld in Pfund: 1.572.000

<strong>Platz 1: Luke Littler (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 1.970.500
© Action Plus

Platz 1: Luke Littler (ENG)
Preisgeld in Pfund: 1.970.500

Darts-WM 2026: Ballon d'Art nach dem Finale zwischen Littler und van Veen

Vor dem Finale hatte Littler bereits 57 180er gesammelt. Mit dem Abschluss des Turniers erhöhte er seine Zahl auf 73 Maximums. Bereits im Vorjahr hatte Littler die Wertung mit großem Abstand gewonnen – damals mit 76 180ern.

  • 1. Platz: Luke Littler (73)
  • 2, Platz: Gary Anderson (59)
  • 3. Platz: Gian van Veen (57)
  • 4. Platz: Justin Hood (38)
  • 5. Platz: Luke Humphries (37)
  • 6. Platz (geteilt): Jonny Clayton (28)
  • 6. Platz (geteilt): Michael van Gerwen (28)
  • 8. Platz: Kevin Doets (27)
  • 9. Platz: James Hurrell (25)

Darts-WM 2026: Wie viele 180er sind WM-Rekord?

Die Bestmarke stellte Michael Smith bei der WM 2022 auf, als er erst im Finale gegen Peter Wright verlor. Satte 83 Mal gelang dem "Bully Boy" im Turnierverlauf das Maximum. Mit 76 perfekten Aufnahmen verpasste Littler den Rekord 2025.

