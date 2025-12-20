Darts-WM 2026: Ricardo Pietreczko fordert Maßnahmen gegen unfaire Fans

Nach seinem Krimi-Sieg über Dave Chinsall ärgert sich Ricardo Pietreczko über einige Fans im Ally Pally.

Von Tobias Wiltschek

Ricardo Pietreczko hatte gerade ein dramatisches Spiel bei der Darts-WM gewonnen und war in die dritte Runde eingezogen. Doch ungetrübte Freude herrschte beim Deutschen nach dem knappen 3:2-Sieg über Dave Chisnall aus England nicht.

Was ihn ärgerte, war das Verhalten der Fans im Alexandra Palace, die die Spieler auf der Bühne teilweise extrem ausgepfiffen und ausgebuht haben. Dabei verhielten sich die Fans beider Lager unfair - die deutschen und die Engländer.

Pietreczko sprach das Thema auch bei der anschließenden Pressekonferenz an und betonte, dass ihn vor allem die Pfiffe störten. "Das Buhen ist nicht das Problem. Aber das Pfeifen stört doch sehr die Konzentration. Ich denke, jeder Spieler hasst das", sagte "Pikachu".