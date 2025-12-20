darts-Wm
Darts-WM 2026: Ricardo Pietreczko fordert Maßnahmen gegen unfaire Fans
- Veröffentlicht: 20.12.2025
- 20:26 Uhr
- Tobias Wiltschek
Nach seinem Krimi-Sieg über Dave Chinsall ärgert sich Ricardo Pietreczko über einige Fans im Ally Pally.
Ricardo Pietreczko hatte gerade ein dramatisches Spiel bei der Darts-WM gewonnen und war in die dritte Runde eingezogen. Doch ungetrübte Freude herrschte beim Deutschen nach dem knappen 3:2-Sieg über Dave Chisnall aus England nicht.
Was ihn ärgerte, war das Verhalten der Fans im Alexandra Palace, die die Spieler auf der Bühne teilweise extrem ausgepfiffen und ausgebuht haben. Dabei verhielten sich die Fans beider Lager unfair - die deutschen und die Engländer.
Pietreczko sprach das Thema auch bei der anschließenden Pressekonferenz an und betonte, dass ihn vor allem die Pfiffe störten. "Das Buhen ist nicht das Problem. Aber das Pfeifen stört doch sehr die Konzentration. Ich denke, jeder Spieler hasst das", sagte "Pikachu".
Auf die Frage, wie man das verhindern könnte, wirkte der 31-jährige Berliner allerdings auch ratlos. "Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Mehr Security vielleicht?"
Pietreczko ermahnt die Fans: "Bitte unterlasst das einfach"
Auch im Interview mit "Sport1" machte Pietreczko seinem Ärger über die unfairen Fans Luft. "Ich hasse es, wenn irgendjemand ausgepfiffen und ausgebuht wird. In dem Fall haben wir es beide abbekommen", sagte er und wandte sich dann noch direkt an die Fans: "Bitte unterlasst das einfach, es ist einfach nicht schön."
Pietreczko ist nicht der erste Darts-Spieler, der das Publikum im Ally Pally kritisiert. Auch der Belgier Mike De Decker hatte sich nach seiner sensationellen Niederlage in der ersten Runde gegen den Kenianer David Munyua kritisch geäußert.
In seiner Instagram-Story schrieb er: "Buhrufe und Pfiffe sollten nicht normal sein oder gefördert werden. Zuerst beschwert man sich, wenn britischen Spielern so etwas in Europa passiert, aber dann macht man genau dasselbe, wenn das Turnier in Großbritannien stattfindet."