Darts-WM: Ex-Weltmeister Smith erneut in Runde zwei raus

Der frühere Weltmeister Michael Smith ist bei der Darts-WM 2026 wie im Vorjahr schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 35 Jahre alte Engländer unterlag dem Niederländer Niels Zonneveld mit 1:3, nach der Finalniederlage bei der WM 2022 und seinem Triumph im Folgejahr ist Smith im Ally Pally nicht mehr über das Achtelfinale hinaus gekommen.

Gleich im darauffolgenden Match gab es die nächste große Überraschung: Vorjahres-Halbfinalist Chris Dobey unterlag seinem englischen Landsmann Andrew Gilding ebenfalls mit 1:3.

Dobey, Achter der PDC-Weltrangliste (Order of Merit), ist der erste Top-Ten-Spieler, der in diesem Jahr die Segel streichen muss. Der Weltranglisten-34. Gilding wäre damit der Drittrundengegner von Max Hopp, sollte der frühere Junioren-Weltmeister sein Match gegen Luke Woodhouse (England) am Sonntagnachmittag gewinnen.

Zonneveld trifft in der dritten Runde auf den Waliser Jonny Clayton. Dessen Zweitrundengegner Dom Taylor war einen Tag vor dem angesetzten Duell aufgrund eines positiven Dopingtests mit sofortiger Wirkung suspendiert worden. Clayton erhielt daraufhin ein Freilos.