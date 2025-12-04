- Anzeige -
WM 2026 ab 11. Dezember live auf Joyn

Darts-WM 2026: So teuer sind Tickets für das Ally Pally - gibt es noch Karten?

  • Aktualisiert: 12.12.2025
  • 10:35 Uhr
  • SID

Der Ticket-Ansturm auf die Darts-WM war wie gewohnt groß. Noch besteht jedoch mit ein wenig Glück die Möglichkeit, Karten zu erlangen.

Die Darts-WM (11. Dezember bis 3. Januar) im legendären Alexandra Palace ist nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Fans ein absoluter Jahreshöhepunkt. Die Atmosphäre in der Kult-Spielstädte von London bietet ein einmaliges Erlebnis.

Folgerichtig sind die 3000 Tickets, die pro Session verkauft werden können, meist sehr schnell vergriffen. Gibt es auch jetzt noch eine Chance, an Tickets zu kommen? ran hat alle Infos.

Luke Littler

Darts-WM 2026 ab 11. Dezember live auf Joyn!

Alle Sport1-Übertragungen hier kostenlos streamen

Darts-WM 2026: Gibt es noch Tickets für das Top-Event in London?

Die Tickets für die Darts-WM 2026 waren bereits in Rekordzeit ausverkauft. Dies bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass es keine Gelegenheit mehr gibt, live im "Ally Pally" dabei zu sein.

Gemäß PDC werden die Webseiten von Drittanbietern (einschließlich Viagogo und StubHub) überwacht und alle identifizierten Tickets storniert und über die offizielle Abendkasse, SeeTickets, freigegeben und verkauft.

Die Plattform bietet die einzige offizielle Fan-zu-Fan-Wiederverkaufsoption für WM-Tickets. Der Preis entspricht hierbei dem Originalpreis. Es ist also sowohl möglich, erworbene Tickets abzugeben als auch auf diese Art und Weise Karten zu erwerben.

Interessenten können sich in einer Warteschlange registrieren, um Updates zu zurückgegebenen oder stornierten Tickets zu erhalten. Doch diese sind heiß begehrt und in der Regel nicht auf Anhieb zu sichern.

Die einfachste Art und Weise, Tickets zu erhalten, erfolgt über den FastTrack Pass. Interessierte können eine aktuell ausverkaufte Session auswählen, sich gegen eine Gebühr von elf Euro einschreiben - und bevorzugt ausgewählt werden.

Darts-WM 2026: So hoch sind die Ticket-Preise

Die Tickets in der frühen Turnierphase kosten etwa 60 bis 70 Euro, in den späteren Runden sind etwa 70 bis 90 Euro fällig. Karten für die Halbfinals oder das Finale gibt es für etwa 105 bis 120 Euro.

Die genauen Kosten sind davon abhängig, ob ein Platz mit Tisch gewählt wird. Für VIP-Tickets müssen Fans aber noch tiefer in die Taschen greifen und etwa 200 bis 400 Euro locker machen.

Die Darts-WM zieht innerhalb des Alexandra Palace um

Aufgrund der enormen Nachfrage und der beschränkten Kapazität auf 3000 Plätze wurde in der Vergangenheit häufiger über einen Umzug diskutiert.

Nun ist klar, dass die Darts-WM zwar im legendären Alexandra Palace bleibt, künftig aber deutlich mehr Zuschauern die Chance auf einen Besuch bieten wird.

Wie die Professional Darts Corporation (PDC) am Donnerstag mitteilte, wird das wichtigste Turnier der Saison bis mindestens 2031 im Ally Pally ausgetragen und ab kommenden Jahr von der West Hall in die größere Great Hall umziehen. Statt der bisherigen Kapazität von rund 3000 Zuschauern werden dann 5000 Fans live mitfiebern können.

Durch den Umzug werden etwa 70.000 zusätzliche Tickets in den Verkauf gehen, die Gesamtkapazität für alle Turniertage erhöht sich dann auf 180.000. Die PDC reagiert damit auf die riesige Nachfrage. Die Tickets für die diesjährige Weltmeisterschaft waren laut PDC-Boss Barry Hearn in zehn Minuten vergriffen, viele Fans gingen leer aus.

Darts-WM vor Umzug: "Meilenstein für den Sport"

"Der Ally Pally zu Weihnachten ist das Markenzeichen des Turniers - seine Atmosphäre ist in der Welt des Sports unübertroffen", sagte PDC-Geschäftsführer Matthew Porter: "Die Nachfrage nach Tickets war noch nie so hoch wie heute. [...] Die bisherigen Hindernisse für die Nutzung der Great Hall sind nun beseitigt, und dieser Umzug ist ein Meilenstein für den Sport."

In der Great Hall ist bislang die Logistik für das Turnier untergebracht, auch das Fandorf steht dort. Die PDC spricht von der "größten Veränderung", die die WM bislang erfahren hat. Der Ally Pally ist seit 2007 Austragungsort der Weltmeisterschaft.

Bei der diesjährigen WM ab kommenden Donnerstag (bis 3. Januar) sind erstmals 128 Spielerinnen und Spieler dabei, das Preisgeld ist mit insgesamt fünf Millionen Pfund doppelt so hoch wie zuvor.

Im vergangenen Jahr hatten Spekulationen über einen Umzug der WM nach Saudi-Arabien, die von Hearn zusätzlich befeuert worden waren, für große Aufregung innerhalb der Darts-Szene gesorgt. Diese sind nun vom Tisch.

PDC Weltmeisterschaft
11.12.2025
22:04
Luke Littler
L. Littler
England
3:0
3
3
3
3
0
2
2
1
Beendet
Litauen
D. Labanauskas
Darius Labanauskas
11.12.2025
22:59
Madars Razma
M. Razma
Lettland
3:1
3
3
2
3
3
1
2
3
1
2
Beendet
Niederlande
J.van den Herik
Jamai van den Herik
12.12.2025
13:30
Niels Zonneveld
N. Zonneveld
Niederlande
-:-
0
0
Neuseeland
H. Puha
Haupai Puha
12.12.2025
14:30
Ian White
I. White
England
-:-
0
0
England
M. King
Mervyn King
12.12.2025
15:30
Ryan Searle
R. Searle
England
-:-
0
0
Niederlande
C. Landman
Chris Landman
12.12.2025
16:30
Rob Cross
R. Cross
England
-:-
0
0
Norwegen
C. Dekker
Cor Dekker
12.12.2025
20:00
Ross Smith
R. Smith
England
-:-
0
0
Schweden
A. Harrysson
Andreas Harrysson
12.12.2025
21:00
Ricky Evans
R. Evans
England
-:-
0
0
Hongkong
M. Leung
Man Lok Leung
12.12.2025
22:00
Gian van Veen
G. van Veen
Niederlande
-:-
0
0
Spanien
C.Reyes
Cristo Reyes
12.12.2025
23:00
Damon Heta
D. Heta
Australien
-:-
0
0
Irland
S. Lennon
Steve Lennon
