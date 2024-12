Euphorie im Ally Pally. Gleich am ersten Tag nach der Weihnachtspause gibt es einen 9-Darter zu feiern.

Ekstase im Ally Pally! Am ersten Tag nach der Weihnachtspause hat Damon Heta bei der Darts-WM 2025 gleich in der ersten Session des Nachmittags einen 9-Darter geworfen. Dem Australier glückte das Kunststück in der Runde der letzten 32 gegen den Briten Luke Woodhouse, der sich euphorisch für seinen Kontrahenten freute.