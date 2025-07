Mit den Baltic Sea Darts Open findet ein weiteres prestigereiches Darts-Turnier in Deutschland. Dabei gibt es hohen Besuch. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Turnier und zur Übertragung. Darts-Fans aufgepasst: Die Baltic Sea Darts Open 2025 stehen vor der Tür – und versprechen erneut ein Spektakel der Extraklasse! Baltic Sea Darts Open im kostenlosen Livestream Vom 11. bis 13. Juli verwandelt sich die Wunderino Arena in Kiel zum dritten Mal in Folge in den Nordeuropäischen Hotspot für Profi-Darts. Mit dabei: Die besten Werfer der Welt, ein enthusiastisches Publikum und Live-Übertragungen im Free-TV, Pay-TV und Stream.

Sportlich zählt das Event zum festen Inventar der PDC Europe. Das Teilnehmerfeld ist gespickt mit Weltmeistern, Premier-League-Stars und Publikumslieblingen. Dazu kommen zahlreiche deutschsprachige Talente, die auf heimischer Bühne für Furore sorgen wollen.

ran zeigt, wie ihr das Darts-Spektakel live verfolgen könnt und verrät die wichtigsten Informationen zum Turnier.

Wann und wo finden die Baltic Sea Darts Open statt? Die Baltic Sea Darts Open 2025 steigen vom 11. bis 13. Juli 2025 in der Wunderino Arena in Kiel.

Wie laufen die Baltic Sea Darts Open 2025 in Kiel ab? Freitag, 11. Juli 2025 Nachmittags-Session: 12:00–16:00 (Acht Partien der ersten Runde)

Abend-Session: 18:00–22:00 (Weitere acht Partien der ersten Runde) Samstag, 12. Juli 2025 Nachmittags-Session: 12:00–16:00 (Acht Partien der zweiten Runde)

Abend-Session: 19:00–23:00 (weitere acht Partien der zweiten Runde) Sonntag, 13. Juli 2025 Nachmittags-Session: 12:00–16:00 (acht Drittrundenspiele)

Abend-Session: 18:00–22:00 (Viertelfinale, Halbfinale, Finale)

Gibt es heute eine Free-TV-Übertragung der Baltic Sea Darts Open 2025? Auch 2025 übernimmt erneut Sport1 die Free‑TV‑Übertragung des Turniers im deutschsprachigen Raum. Somit können Fans das Event gratis verfolgen.

Werden die Baltic Sea Darts Open 2025 heute im Pay-TV übertragen? Ja, in Deutschland, Österreich und der Schweiz überträgt DAZN live, parallel zum Free‑TV-Angebot. Dazu ist ein kostenpflichtiges Abo beim Sender notwendig.

Wo kann ich das Darts-Turnier Baltic Sea Darts Open heute kostenlos im Live-Stream verfolgen? Einen kostenlosen Live-Stream gibt es bei Joyn. DAZN bietet zudem einen kostenpflichtigen Stream an.

Welche Darts-Stars sind für die Baltic Sea Darts Open qualifiziert? Insgesamt treten bei den Baltic Sea Darts Open 48 Darts-Stars an. Darunter auch die Top 16 der PDC Order of Merit. Zehn Gewinner eines Qualifikationsturniers für Tourkarteninhaber, darunter Mensur Suljovic, Callan Rydz, Ryan Searle, vier nationale Qualifikanten, ein Vertreter aus der Nordic & Baltic-Region sowie ein osteuropäischer Qualifikant komplettieren das Teilnehmerfeld. Gesetzte Spieler Luke Humphries

Michael van Gerwen

Stephen Bunting

Jonny Clayton

Nathan Aspinall

Chris Dobey

Rob Cross

James Wade

Damon Heta

Gerwyn Price

Dave Chisnall

Gary Anderson

Peter Wright

Ross Smith

Danny Noppert

Josh Rock Ungesetzte Spieler Martin Schindler

Cameron Menzies

Ryan Searle

Gian van Veen

Wessel Nijman

Mike De Decker

Dirk van Duijvenbode

Andrew Gilding

Daryl Gurney

Luke Woodhouse

Raymond van Barneveld

Ryan Joyce

Joe Cullen

Michael Smith

Jermaine Wattimena

Ricardo Pietreczko

Warum fehlt Luke Littler bei den Baltic Sea Darts Open? Darts-Star Luke Littler hat als einziger der Top-16-Spieler seine Teilnahme bereits im Vorfeld abgesagt. Für ihn rückt Josh Rock über die PDC Order of Merit nach. Gute Nachrichten für den deutschen Ricardo Pietreczko, der sich somit als letzter ungesetzter Spieler für Baltic Sea Darts Open qualifizieren konnte.

Welche deutschen Spieler treten bei den Baltic Sea Darts Open 2025 an? Insgesamt sechs deutsche Dart-Akteure treten bei den Baltic Sea Darts Open 2025. Die größten Hoffnungen dürften auf Martin Schindler und Ricardo Pietreczko. Gerade Schindler präsentierte sich ziletzt in überragender Form und konnte sich in der Top 32 der Welt fest spielen. Lediglich Außenseiterchancen dürften wohl Liam Maendl-Lawrance, Martin Kramer, Kevin Troppmann und Yorick Hofkens haben.

Baltic Sea Darts Open heute live: Wann greifen die gesetzten Darts-Stars ein? Die Top 16 starten erst in Runde 2, also am Samstag, während alle anderen bereits am Freitag (11. Juli) im Einsatz sind.

Wie viele Legs werden zum Sieg bei den Baltic Sea Darts Open 2025 gebraucht? Die Anzahl der notwendigen Legs verändert sich über die jeweiligen Spielrunden. Bis Runde drei wird im Format "Best of eleven Legs" gespielt. Wer gewinnen möchte, braucht somit mindestens sechs Legs. Im Halbfinale wird dann "Best of 13", im Finale dann "Best of 15" gespielt.

Welche Preisgelder gibt es bei den Baltic Sea Darts Open 2025? Das Gesamtpreisgeld bei dem Turnier beträgt 175.000 Britische Pfund. Dieses verteilt sich wie folgt: 1. Runde: £1.250

2. Runde: £2.500

3. Runde: £4.000

Viertelfinale: £6.000

Halbfinale: £8.500

Finale: £12.000

Sieger: £30.000

Wie läuft der Ticketverkauf für die Baltic Sea Darts Open 2025? Tickets sind online über die PDC Europe erhältlich. Die Preise reichen von ca. 10 € bis 74 €. Je weiter die Runde, desto höher der Preis.