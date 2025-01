Zwölf deutsche Spieler sind bei der Tour der Professional Darts Corporation vertreten - mehr als jemals zuvor. ran stellt die Pfeilwerfer vor. von Oliver Jensen Die Tour der Professional Darts Corporation (PDC) hat noch nie so viele deutsche Spieler gesehen wie in diesem Jahr. Insgesamt zwölf deutsche Profis haben eine Spielberechtigung für die Profi-Tour gelöst. Dies ist ein neuer Rekord. Es wäre noch sogar einer mehr gewesen, hätte Paul Krohne seine eigentlich noch ein Jahr gültige Tourkarte nicht freiwillig zurückgegeben.

Diese deutschen Spieler nehmen an der Tour teil:

Martin Schindler "The Wall" belegt in der Order of Merit Platz 22 und ist dadurch aktuell die deutsche Nummer 1. Der 28-Jährige scheiterte bei der Weltmeisterschaft 2025 in der 2. Runde an Callan Rydz, in den vorherigen beiden Jahren gelangte er in die 3. Runde. Bei den World Cup of Darts erreichte er 2023 mit Gabriel Clemens das Halbfinale. Bei den World Grand Prix 2023 gelangte er in das Viertelfinale.

Martin Schindler © Action Plus

Gabriel Clemens Der 41-Jährige stand bei der WM 2023 im Halbfinale und unterlag in der Runde der letzten vier dem späteren Champion Michael Smith. "The German Giant", so lautet aufgrund seiner Körpergröße von 1,91 Meter sein Spitzname, scheiterte bei der WM 2025 in der 2. Runde an Robert Owen. In der PDC Order of Merit belegt er Rang 37.

Max Hopp Der 28-Jährige war einer der ersten deutschen Spieler, der von dem Darts-Boom profitierte und in Deutschland bekannt wurde. Die frühere deutsche Nummer 1 kehrt nach zwei Jahren Abstinenz wieder auf die PDC-Tour zurück. Der achtmalige WM-Teilnehmer sicherte sich am letzten Tag der sogenannten Qualifying School im nordrhein-westfälischen Kalkar eine Tourkarte für zwei Jahre, mit der der Profi aus Idstein die meisten Turniere der PDC spielen darf. Er rangiert in der PDC Order of Merit auf Rang 160.

Ricardo Pietreczko Dem gebürtigen Berliner gelang im Januar 2022 mit dem Gewinn der Tourkarte bei der PDC der Schritt zum Profi. Sein bisher größter Erfolg ist der Gewinn der German Darts Championship 2023. Der 30-Jährige, dessen Spitzname "Pikachu" lautet, belegt in der Order of Merit Platz 30. Der 30-Jährige spielte bislang zwei Weltmeisterschaften und erreichte bei der WM 2025 das Achtelfinale, unterlag dann allerdings Nathan Aspinall.

Ricardp Pietreczko © FIRO/SID/Ian Stephen

Florian Hempel Vom Handball zum Darts: Der 34-Jährige aus Dresden begann seine sportliche Laufbahn als Handballtorwart und hatte unter anderem zwei Einsätze in der 2. Liga beim Dressau-Roßlauer HV. 2017 wechselte er die Sportart und ist seitdem Darts-Spieler. Er belegt aktuell Rang 50 in der Order of Merit. Einer seiner größten Erfolge war der Einzug in das Achtelfinale bei der European Darts Championship 2021. Bei der WM 2025 unterlag er in der 2. Runde Daryl Gurney.

Niko Springer Der 24-Jährige zählt zu den vielversprechenden Perspektivspielern Deutschlands. Er nahm in diesem Jahr erstmals an der Weltmeisterschaft teil und verlor in der 1. Runde gegen Scott Williams. Zuvor sorgte er im Nachwuchs-Bereich für Furore. Bei der PDC Europe Next Gen gelangen ihm vier Turniersiege. Dadurch kletterte Springer auf Rang eins der Hauptrangliste und Jugendrangliste

Niko Springer © Getty Images

Tim Wolter Der zweifache Vater aus Viersen spielt seit 2018 Darts. Im Januar 2024 nahm er an der PDC Qualifying School teil und erspielte sich über die Rangliste eine Tour Card für die PDC Pro Tour. Zuvor war er in einer niederländischen Darts-Liga aktiv. Der 29-Jährige steht in der Order of Merit auf Rang 141.

Lukas Wenig Mit seinen 30 Jahren blickt Wenig seinem zweiten Jahr auf der Pro Tour entgegen. Der Profi aus Marburg steht in der Order of Merit auf Platz 101. Einer seiner größten Erfolge war, dass er bei den UK Open 2022 in die 3. Runde gelangte. Er qualifizierte sich mehrmals für die European Darts Tour.

Kai Gotthardt Gotthardt verbuchte bei seinem WM-Debüt in diesem Jahr einen ersten Achtungserfolg. Der 29-Jährige setzte sich in der 1. Runde mit 3:1 in Sätzen gegen Alan Soutar durch, schied aber in der 2. Runde mit 1:3 gegen den späteren Halbfinalisten Stephen Bunting aus. Am zweiten Tag der Final Stage der Q-School 2025 gewann Gotthardt die Tourcard. Er steht in der Order of Merit auf Platz 97.

Kai Gotthardt © Getty Images

Dominik Grüllich Grüllich zählt zu den größten Talenten in Deutschland. Der 22-Jährige feierte bereits auf der PDC Development Tour erste Erfolge. Er spielte sich zweimal bis ins Finale und qualifizierte sich für die PDC Europe Super League. Mit der Tourkarte hat es nun erstmals 2025 bei der Q-School in Kalkar geklappt.

Maximilian Czerwinski Czerwinski ist erst seit dem vergangenen Jahr in der Szene bekannt. Mit zwei DDV-Turniersiegen etablierte sich der 26-Jährige in der Rangliste des Deutschen Dart-Verbands. Bei der PDC Europe Next Gen erreichte er zudem einmal das Halbfinale. Nun nahm der Dortmunder erstmals an der Q-School teil und sicherte sich auf Anhieb die Tourkarte.