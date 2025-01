Zwölf deutsche Dartsprofis haben eine PDC-Tour-Card für 2025. Was genau heißt das? Und wie geht es für die Spieler jetzt weiter? Wir liefern die wichtigsten Antworten. Von Chris Lugert Die Profitour des Darts-Verbandes PDC färbt sich immer weiter schwarz-rot-gold. 2025 werden erstmals zwölf Deutsche auf dem Circuit spielen und versuchen, sich in der erweiterten Weltspitze festzusetzen. Im Rahmen der Q-School erwarben fünf deutsche Spieler ihre Tour Card für die kommenden zwei Jahre, die übrigen sieben hatten ihre Zulassung bereits über andere Wege sicher in der Tasche und konnten sich die Knochenmühle Q-School sparen. Doch welche Möglichkeiten bietet die Tour Card? Und welche Turniere stehen demnächst an? ran liefert einen Überblick.

PDC-Tour 2025: Welche Deutschen sind dabei? Die Top-64 der Weltrangliste nach der WM 2025 hatten ihre Tour Card für die neue Saison automatisch sicher. Aus deutscher Sicht gehören Martin Schindler (Platz 22), Ricardo Pietreczko (30), Gabriel Clemens (37) und Florian Hempel (53) dazu. Zwei Spieler sicherten sich bei der Q-School 2024 ihre Tour Card und dürfen damit zumindest 2025 noch auf der Tour mitspielen. Namentlich sind das Lukas Wenig und Tim Wolters. Schaffen sie es aber bis zum Ende der kommenden WM nicht in die Top 64 der Weltrangliste, verlieren sie ihre Tour Card wieder und müssen im kommenden Jahr ihrerseits wieder in der Q-School ran.

Niko Springer erwarb sich seine Tourkarte über die letztjährige Ausgabe der PDC Development Tour. Dabei handelt es sich um eine Turnierserie für Spieler zwischen 16 und 23 Jahren. Die pro Jahr beiden Besten der dortigen Rangliste, die sich nicht anderweitig bereits eine Tour Card gesichert haben, erhalten ebenfalls eine zweijährige Zugangsberechtigung für die Tour. Die restlichen fünf Deutschen erspielten sich ihre zwei Jahre gültige Tour Card bei der diesjährigen Q-School. Den Anfang machte Kai Gotthardt mit seinem Tagessieg am zweiten Tag der Final Stage in Kalkar, über die Gesamt-Rangliste der vier Tage erhielten zudem Max Hopp, Dominik Grüllich, Leon Weber und Maximilian Czerwinski ihre Tourkarte. Die zwölf Deutschen auf der PDC-Tour 2025 im Portrait

Darts-Tour 2025: Welche Vorteile bietet die Tour Card? Die Inhaber einer Tour Card sind berechtigt, an der gesamten Pro Tour einer PDC-Saison teilzunehmen. Allen voran sind hier die Players-Championship-Turniere zu nennen. Diese Floor-Turniere, die nicht im TV übertragen werden und ohne Zuschauer stattfinden, sind sozusagen das Brot-und-Butter-Geschäft der Dartsprofis. Im Jahr 2025 stehen insgesamt 34 dieser Turniere auf dem Programm, acht davon auch in Deutschland. Dort geht es für die Spieler darum, sich durch gute Ergebnisse möglichst viel Preisgeld für die Weltrangliste zu erspielen, um in diesem - Order of Merit genannten - Ranking zu klettern. Zudem fließen die Ergebnisse in eine separate Pro Tour Order of Merit ein, die nur aus den Ergebnissen bei den Players Championships und der European Tour gebildet wird. Eine gute Platzierung in der Pro Tour Order of Merit bietet einen relativ kurzen Weg zu den Major-Turnieren wie WM, World Matchplay oder World Grand Prix, deren Teilnehmerfeld sich einerseits aus den besten Spielern der gesamten Order of Merit sowie den besten, noch nicht qualifizierten Akteuren der Pro Tour Order of Merit zusammensetzt. Besitzer einer Tour Card sind außerdem automatisch für das World Masters Ende Januar/Anfang Februar sowie die UK Open Ende Februar/Anfang März qualifiziert. Zudem können sie an allen Qualifikationsturnieren für die European Tour teilnehmen.

Darts-Tour 2025: Was ist mit Spielern ohne Tour Card? Spieler, die keine Tour Card (mehr) besitzen und sich bei der Q-School keine Tourkarte erspielen konnten, sind vom Profizirkus der PDC weitestgehend abgeschnitten. Wer an der Q-School teilgenommen und keine Tour Card gewonnen hat, kann immerhin die Challenge Tour spielen, sozusagen die zweite Liga im PDC-System. Diese besteht in diesem Jahr aus 24 Turnieren an fünf Wochenenden und ermöglicht es den Spielern, zumindest etwas Preisgeld einzuspielen. Dieses wird in einer separaten Rangliste gewertet, die zwei Besten am Jahresende erhalten ebenfalls ihre Tour Card für die folgenden zwei Jahre.

Zudem wird über die Rangliste der Challenge Tour das Teilnehmerfeld bei den Players Championships aufgefüllt, sollten dort nicht alle 128 Tour-Card-Inhaber am Start sein. Wer in der Challenge Tour also sehr gut unterwegs ist, kann zumindest ab und an auch auf der Pro Tour antreten. Spieler ohne Tour Card aus Ländern, die Turniere der European Tour ausrichten, können zudem an den heimischen Qualifikationsturnieren für die Events teilnehmen und sich dort in das Hauptfeld spielen.

