Showdown in Kalkar! Für viele deutsche Darts-Spieler ging es am Sonntag in der Q-School um alles oder nichts. Max Hopp, Dominik Grüllich und zwei weitere Deutsche machen es Kai Gotthardt nach und sorgen für einen Rekord.

Am Sonntag ging es für zahlreiche deutsche Darts-Spieler um nicht weniger als ihre mittelfristige berufliche Zukunft.

Am letzten Tag der Q-School in Kalkar, bei der insgesamt 16 PDC-Tourcards für die nächsten zwei Jahre vergeben werden, haben es vier von ihnen geschafft - darunter auch Max Hopp, der nach zweijähriger Abstinenz die Rückkehr zur PDC-Tour perfekt gemacht hat. Kai Gotthardt hatte sich schon zuvor als Sieger des zweiten Tages die Tourcard gesichert.

Somit werden wir in der kommenden Saison insgesamt zwölf deutsche Teilnehmer bei der PDC Tour dabei sein. Das ist ein neuer Rekord!

Der mehrmalige WM-Teilnehmer Hopp schied am vierten Tag zwar im Achtelfinale gegen seinen Landsmann Maximilian Czerwinski aus, doch seine sechs Punkte reichten am Ende für einen Platz unter den Top 12, die neben den vier Tagessiegern die Tourcard buchen konnten.

Dazu gehören mit Dominik Grüllich, Czerwinski und Leon Weber drei weitere Deutsche. Grüllich scheiterte am Sonntag auch erst im Achtelfinale, hatte aber ebenfalls insgesamt die nötigen sechs Punkte gesammelt.

Auch Czerwinski kam auf diese Punktzahl, nachdem er am letzten Tag erst im Halbfinale gescheitert war. Weber hatte am Ende nur fünf Punkte auf seinem Konto, bekam aber dank seiner guten Leg-Differenz als Zwölfter der Gesamtwertung gerade noch so seine Finger an die Tourcard.