Darts: Ex-Spieler und TV-Experte kritisiert Luke Littler: "Müsste schon unter den Top 16 sein"

Luke Littler war die Sensation der vergangenen Darts-WM und spielte sich innerhalb weniger Tage in den Darts-Olymp. Von TV-Experte Matthew Edgar muss sich der 17-Jährige nun aber eine Menge Kritik anhören.

Der Name Luke Littler ist spätestens seit der vergangenen Darts-Weltmeisterschaft auch "Nicht-Darts-Fans" ein Begriff. Der damals 16-Jährige spielte sich sensationell bis ins Finale vor und verlor dort knapp mit 4:7 gegen Luke Humphries.

Und auch zu Beginn des Jahres schien der Weg von "The Nuke" weiter steil nach oben zu führen. Bei den UK Open im März wurde Littler erst im Viertelfinale gestoppt und Ende Mai krönte er sich zum Champion der kräftezehrenden Premier League.

Seither läuft es für den Senkrechtstarter eher schleppend. Vor allem bei den Major-Turnieren (vergleichbar mit den Grand Slams in der Tennis-Welt; Anm. d. Red.) kam Littler in der zweiten Jahreshälfte oft nicht in Fahrt.

Sowohl beim World Matchplay als auch beim World Grand Prix und der Darts-WM scheiterte der 17-Jährige direkt in der 1. Runde. Wirklich überzeugen konnte Littler nur bei den World Series of Darts Finals. Dort holte er sich den Titel und spielte in allen seiner fünf Matches einen Average von über 100.