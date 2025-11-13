Darts - Grand Slam of Darts: Deutscher Spieler sicher im Viertelfinale, Historisches winkt

Ein deutscher Spieler steht im Viertelfinale des Grand Slam of Darts! Das steht bereits fest. Wer genau es allerdings sein wird, noch nicht.

Beim Grand Slam of Darts steht ein deutscher Spieler sicher im Viertelfinale. Egal, wer es wird: Es wäre eine historische Leistung.

Somit steht bereits jetzt sicher fest, dass ein deutscher Spieler im Viertelfinale stehen und dort auf einen Niederländer treffen wird. Im entsprechend anderen Achtelfinale spielen Michael van Gerwen und Danny Noppert gegeneinander.

Es wäre das erste Viertelfinale mit deutscher Beteiligung beim Grand Slam of Darts seit 2018 - und erst das zweite überhaupt. Damals zog Michael Unterbuchner, Spitzname "T-Rex", als bis dato einziger Deutscher in die Runde der letzten acht ein, scheiterte dort aber am späteren Finalisten Gary Anderson.

Der Grand Slam of Darts ist aus deutscher Sicht in diesem Jahr der erfolgreichste der Geschichte. Mit Martin Schindler, Lukas Wenig und Niko Springer setzten sich alle drei deutschen Teilnehmer im 32er-Feld in der Gruppenphase durch.

Für Schindler war dann im Achtelfinale allerdings Schluss. "The Wall" verlor am Mittwoch mit 6:10 gegen den Waliser Gerwyn Price. Schindler darf sich allerdings über ein Preisgeld von 12.250 Pfund freuen.