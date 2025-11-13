Darts
Darts - Grand Slam of Darts: Deutscher Spieler sicher im Viertelfinale, Historisches winkt
- Veröffentlicht: 13.11.2025
- 10:50 Uhr
- ran.de
Beim Grand Slam of Darts steht ein deutscher Spieler sicher im Viertelfinale. Egal, wer es wird: Es wäre eine historische Leistung.
Ein deutscher Spieler steht im Viertelfinale des Grand Slam of Darts! Das steht bereits fest. Wer genau es allerdings sein wird, noch nicht.
Mit Lukas Wenig und Niko Springer treffen zwei deutsche Darts-Profis am Donnerstagabend im Achtelfinale aufeinander (Die Partie siehst du um 20 Uhr live bei Joyn).
Somit steht bereits jetzt sicher fest, dass ein deutscher Spieler im Viertelfinale stehen und dort auf einen Niederländer treffen wird. Im entsprechend anderen Achtelfinale spielen Michael van Gerwen und Danny Noppert gegeneinander.
Es wäre das erste Viertelfinale mit deutscher Beteiligung beim Grand Slam of Darts seit 2018 - und erst das zweite überhaupt. Damals zog Michael Unterbuchner, Spitzname "T-Rex", als bis dato einziger Deutscher in die Runde der letzten acht ein, scheiterte dort aber am späteren Finalisten Gary Anderson.
Der Grand Slam of Darts ist aus deutscher Sicht in diesem Jahr der erfolgreichste der Geschichte. Mit Martin Schindler, Lukas Wenig und Niko Springer setzten sich alle drei deutschen Teilnehmer im 32er-Feld in der Gruppenphase durch.
Für Schindler war dann im Achtelfinale allerdings Schluss. "The Wall" verlor am Mittwoch mit 6:10 gegen den Waliser Gerwyn Price. Schindler darf sich allerdings über ein Preisgeld von 12.250 Pfund freuen.
Fünf Deutsche Starter bei den Players Championship Finals
Die gleiche Summe winkt auch dem Verlierer der Partie zwischen Wenig und Springer. Der Sieger hat derweil bereits 25.000 Pfund sicher. Sollte es bis ins Halbfinale gehen, winken sogar 50.000 Pfund.
Der Titelgewinn brächte 150.000 Pfund ein, eine Final-Niederlage immerhin noch 70.000 Pfund.
Für Niko Springer und Martin Schindler ist der Grand Slam of Darts die Generalprobe vor den Players Championship Finals in der kommenden Woche. Mit Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens und Max Hopp sind noch drei weitere deutsche Profis im Teilnehmerfeld des 64 Spieler umfassenden Turniers. Lukas Wenig konnte sich dafür nicht qualifizieren.