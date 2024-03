Darts-Legende Phil Taylor enthüllt gesundheitliche Probleme: "Es ist ein Albtraum"

Anzeige

Phil Taylor gilt als bester Dart-Spieler der Geschichte und wird seine Karriere, nach zuletzt schwachen Auftritten auf der Senioren-Tour, endgültig beenden. Daran Schuld ist vor allem sein Körper.

Im Februar nahm Phil Taylor zum letzten Mal an einer WM teil. Auf dem "Senioren-Circuit" verlor der 16-malige Weltmeister allerdings schon in Runde eins gegen Manfred Bilderl. Der Nürnberger setzte sich knapp mit 3:2 gegen "The Power" durch.

Schon seit September des vergangenen Jahres ist bekannt, dass Taylor seine illustre Laufbahn am Ende 2024 beenden wird. Derzeit ist allerdings unklar, wie oft Fans den 63-Jährigen noch auf der Bühne bewundern dürfen, denn die Darts-Legende hat mit Verletzungen zu kämpfen.

Gegenüber "Online Darts" erklärte Taylor: "Ich werde so lautstark angefeuert und die Stimmung ist fantastisch. Dann ist es schrecklich, dass ich so rausgehen muss. Durch die Arthritis kann ich mich nicht drehen oder nach rechts neigen, also kann ich auch nicht gerade werfen."

"Alle meine Pfeile landen in der Fünf. Ich will meine Karriere nicht so beenden. Ich bin verzweifelt und tue alles, was ich kann, um mein Niveau zu steigern. Aber im Moment ist es ein Albtraum. Sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Selbst nachts in meinem Bett habe ich Schmerzen", so Taylor weiter.