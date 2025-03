Luke Littler gewinnt die US Open mit einer Machtdemonstration und scheitert nur knapp an einem historischen Kunststück. ran blickt auf das Major-Turnier zurück.

Sonntag, 2. März ab 22:00 Uhr: Finale (Best of 21 Legs)

Sonntag, 2. März ab 22:00 Uhr: Finale (Best of 21 Legs)

Sonntag, 2. März ab 20:00 Uhr: Halbfinals (Best of 21 Legs)

Sonntag, 2. März ab 20:00 Uhr: Halbfinals (Best of 21 Legs)

Sonntag, 2. März ab 13:45 Uhr: Viertelfinals (Best of 19 Legs)

Sonntag, 2. März ab 13:45 Uhr: Viertelfinals (Best of 19 Legs)

Samsag, 1. März ab 20:00 Uhr: Achtelfinals (Best of 19 Legs)

Samsag, 1. März ab 20:00 Uhr: Achtelfinals (Best of 19 Legs)

Samstag, 1. März ab 13:30 Uhr: 5. Runde (Best of 19 Legs)

Samstag, 1. März ab 13:30 Uhr: 5. Runde (Best of 19 Legs)

Freitag, 28. Februar ab 20:00 Uhr: 4. Runde (Best of 19 Legs)

Freitag, 28. Februar ab 20:00 Uhr: 4. Runde (Best of 19 Legs)

Freitag, 28. Februar ab 12:00 Uhr: 1. bis 3. Runde (Best of 11 Legs)

Freitag, 28. Februar ab 12:00 Uhr: 1. bis 3. Runde (Best of 11 Legs)

UK Open 2025: Wie haben die deutschen Darts-Stars abgeschnitten?

Zwölf deutsche Spieler waren bei den UK Open 2025 am Start. Bester Vertreter war Martin Schindler, der sich bis in die sechste Runde kämpfte. Die Übersicht der Partien der Deutschen:

1. Runde: Niko Springer vs. Cor Dekker 6:2

1. Runde: Kai Gotthardt vs. Tommy Lishman 4:6

1. Runde: Dominik Grüllich vs. Danny Jansen 6:3

1. Runde: Maximilian Czerwinski vs. Maik Kuivenhoven 4:6

1. Runde: Leon Weber vs. Alexander Merkx 1:6

1. Runde: Max Hopp vs. Shaun Fox 0:6

2. Runde: Lukas Wenig vs. Paul Rowley 6:5

2. Runde: Niko Springer vs. Patrick Geeraets 6:5

2. Runde: Dominik Grüllich vs. Andreas Harrysson 6:2

3. Runde: Dominik Grüllich vs. Nick Kenny 3:6

3. Runde: Niko Springer vs. Dylan Slevin 5:6

3. Runde: Lukas Wenig vs. Kim Huybrechts 4:6

3. Runde: Gabriel Clemens vs. Ricky Evans 5:6

3. Runde: Florian Hempel vs. Jermaine Wattimena 3:6

4. Runde: Martin Schindler vs. Mario Vandenbogaerde 10:7

4. Runde: Ricardo Pietreczko vs. Madars Razma 9:10

5. Runde: Martin Schindler vs. Dylan Slevin 10:9

6. Runde: Martin Schindler vs. Jonny Clayton 4:10