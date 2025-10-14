Anzeige
Darts - Luke Littler vs. Beau Greaves bei World Youth Championship: Weltmeister kontert sexistischen Kommentar: "Bist du high?"

  • Aktualisiert: 14.10.2025
  • 11:49 Uhr
  • Kai Esser

Nach der Niederlage bei der Youth-Darts-WM gegen Beau Greaves war Luker Littler nicht etwa beleidigt, stattdessen bekam der Darts-Superstar Zuspruch, weil er Instagram-User für einen sexistischen Kommentar auflaufen ließ.

von Kai Esser

Darts-Weltmeister Luke Littler hat auf einen frauenfeindlichen Kommentar in den sozialen Medien reagiert.

Nach seiner überraschenden 5:6-Niederlage gegen die dreifache WDF-Weltmeisterin Beau Greaves im Halbfinale der PDC World Youth Championship 2025 schrieb ein User unter einem offiziellen PDC-Beitrag: "Wir brauchen das nicht. Frauen sollten sich nicht mit Männern messen, egal wie gut sie sind."

Littler antwortete darauf mit: "Bist du high?" Er repostete den Kommentar in seiner Instagram-Story und ließ den User so auflaufen.

Luke Littler gewinnt World Grand Prix kurz vorher

Greaves trifft im Finale auf den Niederländer Gian van Veen. Littler, der als 18-Jähriger noch an der Jugend-WM der PDC antreten darf - eine Teilnahme ist bis zum 24 Lebensjahr möglich - und kürzlich den World Grand Prix of Darts gewonnen hat, war damit aus dem Turnier ausgeschieden.

12th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Final Night; Luke Littler in action on the oche for his Boyle Sports World Grand P...

German Darts Championship Live auf Joyn

Vom 17. bis zum 19. Oktober

Beim Grand-Prix-Triumph am vergangenen Sonntag besiegte er im Finale seinen Landsmann Luke Humphries mit 6:1 und wurde damit zum jüngsten Gewinner dieses Events.

Dass Littler als amtierender Champion der großen WM an der Jugend-WM teilnahm, stieß zuvor auf wenig Gegenliebe.

