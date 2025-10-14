Nach der Niederlage bei der Youth-Darts-WM gegen Beau Greaves war Luker Littler nicht etwa beleidigt, stattdessen bekam der Darts-Superstar Zuspruch, weil er Instagram-User für einen sexistischen Kommentar auflaufen ließ.

von Kai Esser

Darts-Weltmeister Luke Littler hat auf einen frauenfeindlichen Kommentar in den sozialen Medien reagiert.

Nach seiner überraschenden 5:6-Niederlage gegen die dreifache WDF-Weltmeisterin Beau Greaves im Halbfinale der PDC World Youth Championship 2025 schrieb ein User unter einem offiziellen PDC-Beitrag: "Wir brauchen das nicht. Frauen sollten sich nicht mit Männern messen, egal wie gut sie sind."

Littler antwortete darauf mit: "Bist du high?" Er repostete den Kommentar in seiner Instagram-Story und ließ den User so auflaufen.