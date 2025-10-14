Auf Instagram
Darts - Luke Littler vs. Beau Greaves bei World Youth Championship: Weltmeister kontert sexistischen Kommentar: "Bist du high?"
- Aktualisiert: 14.10.2025
- 11:49 Uhr
- Kai Esser
Nach der Niederlage bei der Youth-Darts-WM gegen Beau Greaves war Luker Littler nicht etwa beleidigt, stattdessen bekam der Darts-Superstar Zuspruch, weil er Instagram-User für einen sexistischen Kommentar auflaufen ließ.
von Kai Esser
Darts-Weltmeister Luke Littler hat auf einen frauenfeindlichen Kommentar in den sozialen Medien reagiert.
Nach seiner überraschenden 5:6-Niederlage gegen die dreifache WDF-Weltmeisterin Beau Greaves im Halbfinale der PDC World Youth Championship 2025 schrieb ein User unter einem offiziellen PDC-Beitrag: "Wir brauchen das nicht. Frauen sollten sich nicht mit Männern messen, egal wie gut sie sind."
Littler antwortete darauf mit: "Bist du high?" Er repostete den Kommentar in seiner Instagram-Story und ließ den User so auflaufen.
Externer Inhalt
Luke Littler gewinnt World Grand Prix kurz vorher
Greaves trifft im Finale auf den Niederländer Gian van Veen. Littler, der als 18-Jähriger noch an der Jugend-WM der PDC antreten darf - eine Teilnahme ist bis zum 24 Lebensjahr möglich - und kürzlich den World Grand Prix of Darts gewonnen hat, war damit aus dem Turnier ausgeschieden.
Externer Inhalt
Beim Grand-Prix-Triumph am vergangenen Sonntag besiegte er im Finale seinen Landsmann Luke Humphries mit 6:1 und wurde damit zum jüngsten Gewinner dieses Events.
Dass Littler als amtierender Champion der großen WM an der Jugend-WM teilnahm, stieß zuvor auf wenig Gegenliebe.