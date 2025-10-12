Darts
Darts - Beau Greaves: Britin schreibt mit PDC Tour Card Geschichte
- Aktualisiert: 14.10.2025
- 08:48 Uhr
Beau Greaves schreibt Darts-Geschichte. Als erst zweiter Frau gelingt ihr der Gewinn einer PDC Tour Card.
Bemerkenswerte Leistung von Darts-Spielerin Beau Greaves. Die Britin hat als erst zweite Frau der PDC-Historie eine Tour Card gewonnen. Bei der PDC Development Tour siegte am Wochenende zwar Cameron Crabtree, die Schlagzeilen gehörten aber dennoch der 21-Jährigen.
Sollte Greaves die sich ihr bietende Chance ergreifen, ist sie in den Jahren 2026 und 2027 Inhaberin einer Tour Card. Den begehrten Profi-Status sichert sie sich damit als erst zweite Frau der Geschichte. Zuvor war dies nur Lisa Ashton gelungen, die sich 2020 im Rahmen der Q-School qualifiziert hatte.
Ob Greaves die Tour Card annimmt, ist aktuell noch unklar. Im Hinblick auf die vergangenen Monate spricht aber vieles dafür.
So zeigte sie klar und deutlich, dass der Sprung auf die Tour ihr auserkorenes Ziel ist, konzentrierte sie sich doch ausschließlich auf PDC-Events und verzichtete auf Autritte bei der WDF (World Darts Federation). Auch eine Rückkehr in den Ally Pally zur WM kann sie sich demnach vorstellen.
Greaves-Konkurrent nicht stark genug
Zwar musste sich die Britin am Wochenende bereits in der Runde der letzten 32 geschlagen geben. Charlie Manby, ihr einziger Konkurrent, der ihr die Tour Card noch hätte streitig machen können, hätte das Turnier dafür aber gewinnen müssen. Dies gelang ihm nicht.
In der Order of Merit führt Wochenendsieger Crabtree vor Greaves. Da der Brite aber bereits eine Tour Card hat, geht der Hauptpreis nun an seine Landsfrau über.