Darts-WM
Darts: Fallon Sherrock qualifiziert sich für WM 2026
- Veröffentlicht: 12.10.2025
- 17:39 Uhr
- ran.de/SID
Die englische Darts-Spielerin Fallon Sherrock hat die Qualifikation für die WM 2026 (11. Dezember 2025 bis 3. Januar 2026) gemeistert.
Fallon Sherrock hat sich ihr Ticket für die Darts-WM 2026 in London (11. Dezember 2025 bis 3. Januar 2026) gesichert.
Dabei profitierte die 31-jährige Engländerin vom Erfolg von Beau Greaves bei der Development-Tour, worüber sie sich ihren WM-Platz sicherte. Sherrock, auch bekannt als "Queen of the Palace", ist damit zum somit zum sechsten Mal bei einer Darts-WM mit dabei.
Da Greaves auf der Developement-Tour nicht mehr aus den Top 3 zu verdrängen ist, qualifizierte sich Sherrock wiederum über die PDC-Rangliste der Women‘s Series nun für die Darts-WM 2026.
Greaves liegt bei der Developement-Tour vier Turniere vor dem Ende bereits uneinholbar in Führung (Preisgeld von 29.600 Pfund).
Darts-WM 2026: Vier feste Startplätze für Frauen
Bei der Darts-WM 2026 wird es zu einer historischen Veränderung kommen. Erstmals in der Geschichte des Turniers werden vier Startplätze fest an weibliche Profis vergeben.
Im Dezember 2025 gehen erstmals insgesamt 128 Spielerinnen und Spieler bei der WM in London an den Start, seit 2019 waren es 96.
Die vier Spielerinnen, die im Alexandra Palace auf der ganz großen Bühne spielen, werden in zwei Wettbewerben ermittelt. Neben der Siegerin des Women's World Matchplay qualifizieren sich auch die drei Bestplatzierten der PDC Frauen-Tour.
Mit Greaves, Sherrock und Lisa Ashton (als Siegerin des World Matchplay) sind bereits drei Frauen für die Darts-WM 2026 qualifiziert.