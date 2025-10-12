Die englische Darts-Spielerin Fallon Sherrock hat die Qualifikation für die WM 2026 (11. Dezember 2025 bis 3. Januar 2026) gemeistert.

Dabei profitierte die 31-jährige Engländerin vom Erfolg von Beau Greaves bei der Development-Tour, worüber sie sich ihren WM-Platz sicherte. Sherrock, auch bekannt als "Queen of the Palace", ist damit zum somit zum sechsten Mal bei einer Darts-WM mit dabei.

Da Greaves auf der Developement-Tour nicht mehr aus den Top 3 zu verdrängen ist, qualifizierte sich Sherrock wiederum über die PDC-Rangliste der Women‘s Series nun für die Darts-WM 2026.