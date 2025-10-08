Anzeige

Des Öfteren waren deutsche Fans negativ mit Pfiffen und Buhrufen bei Darts-Veranstaltungen aufgefallen. Allerdings wird die Pro Tour außerhalb der Öffentlichkeit gespielt und kann von Fans nur online im Livestream der PDC verfolgt werden.

Darts: Jonny Clayton seit Jahren auf den Top-Plätzen Bei der negativen Meinung von Clayton muss es also um andere Gründe, wie zum Beispiel die Anreise oder Begebenheiten am Veranstaltungsort gehen. Seiner Meinung nach muss man an allen Turnieren und Events, die Punkte für die "Order of Merit" (Darts-Weltrangliste) bringen, teilnehmen, um in dem engen Feld der Top-10 zu bestehen. Trotzdem habe er sich bewusst gegen eine Teilnahme in Deutschland entschieden.

