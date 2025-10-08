Anzeige
Darts-Deutschland bleibt unbeliebt

Darts - Jonny Clayton ätzt gegen deutsche Fans: "Sollte keine Pro Tour in Deutschland geben"

  • Aktualisiert: 13.10.2025
  • 15:09 Uhr
  • Malte Ahrens

Harte Aussagen für deutsche Darts-Fans. Jonny Clayton teilt am Rande des World Grand Prix 2025 gegen die Pro Tour in Deutschland aus.

Während des laufenden World Grand Prix im Darts hat Jonny Clayton in einer Medienrunde gegen die Austragung der Pro Tour in Deutschland ausgeteilt.

Laut dem Waliser hat er selbst an der letzten Veranstaltung in Hildesheim nicht teilgenommen, da er "einfach findet, dass wir sie dort nicht haben sollten."

Anzeige
Anzeige
Luke Littler (England) during his Semi Finals match against Gerwyn Price (Wales) at the SkyCity New Zealand Darts Masters at SkyCity, Auckland, New Zealand on Saturday 16 August 2025. Photo credit:...

World Grand Prix 2025 LIVE auf Joyn!

Verfolge den World Grand Prix 2025 LIVE und KOSTENLOS aus Joyn.

Anzeige

Des Öfteren waren deutsche Fans negativ mit Pfiffen und Buhrufen bei Darts-Veranstaltungen aufgefallen. Allerdings wird die Pro Tour außerhalb der Öffentlichkeit gespielt und kann von Fans nur online im Livestream der PDC verfolgt werden.

Anzeige

Darts: Jonny Clayton seit Jahren auf den Top-Plätzen

Bei der negativen Meinung von Clayton muss es also um andere Gründe, wie zum Beispiel die Anreise oder Begebenheiten am Veranstaltungsort gehen.

Seiner Meinung nach muss man an allen Turnieren und Events, die Punkte für die "Order of Merit" (Darts-Weltrangliste) bringen, teilnehmen, um in dem engen Feld der Top-10 zu bestehen. Trotzdem habe er sich bewusst gegen eine Teilnahme in Deutschland entschieden.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Derzeit rangiert Clayton auf Rang sechs der Weltrangliste. Der Waliser steht seit Jahren konstant in den Top zehn und gehört zu den beliebtesten Spielern auf der Tour.

Auch interessant: Darts: PDC gastiert 2026 erstmals in Saudi-Arabien - folgt bald die WM?

Und: Darts: Gerwyn Price fordert nach Pleite vs. Luke Littler Regeländerung

Mehr News und Videos
12th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Final Night; Luke Littler is interviewed by Abigail Davies for Sky Sports after wi...
News

"Es stimmt": Littler gibt überraschende Zusage

  • 13.10.2025
  • 15:02 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 10th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Night Five; quarter final; Gerwyn Price congratulates Luke ...
News

Darts: Price fordert nach Littler-Pleite Regeländerung

  • 13.10.2025
  • 10:20 Uhr
Freundschaftliche Umarmung: Littler (r.) und Humphries
News

World Grand Prix: Littler überrollt Humphries

  • 12.10.2025
  • 22:41 Uhr
2025 Betfred World Matchplay - Day Eight
News

Darts World Grand Prix 2025: TV-Zeiten, kostenloser Joyn-Livestream und alle Infos

  • 12.10.2025
  • 21:35 Uhr
Fallon Sherrock
News

Darts: Fallon Sherrock qualifiziert sich für WM 2026

  • 12.10.2025
  • 17:39 Uhr
imago images 1064517844
News

Beau Greaves schreibt Darts-Geschichte

  • 12.10.2025
  • 16:19 Uhr
imago images 1067536776
News

"Mehr erwartet": Littler verspottet Gegner

  • 10.10.2025
  • 20:02 Uhr
imago images 1064330740
News

Quiz-Kandidat verzweifelt an Darts-Frage

  • 10.10.2025
  • 12:02 Uhr
DARTS - PDC, Austrian Darts Open PREMSTAETTEN,AUSTRIA,28.APR.24 - DARTS - PDC European Tour, Austrian Darts Open. Image shows fans with a sign . PUBLICATIONxNOTxINxAUTxSUIxSWE GEPAxpictures xWolfga...
News

Darts: Erstes PDC-Turnier in Saudi-Arabien - folgt die WM?

  • 09.10.2025
  • 14:29 Uhr
Verliert trotz Rekord: Gian van Veen
News

Rekord-Average nicht genug gegen Littler

  • 08.10.2025
  • 00:00 Uhr