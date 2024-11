Deutschlands bester Dartsprofi Martin Schindler hat bei der Generalprobe für die WM in London (15. Dezember bis 3. Januar) den Einzug in die nächste Runde verpasst.

Im Achtelfinale der Players Championship Finals unterlag der Weltranglisten-23. aus Strausberg dem Engländer Ryan Joyce mit 6:10. Damit sind alle drei deutschen Starter im englischen Minehead ausgeschieden.

Schindler erwischte gegen die Nummer 34 der Weltrangliste einen 0:3-Fehlstart, verlor unter anderem sein erstes Anwurfleg. Diesem lief der 28-Jährige bis zur Pause nach zehn Sätzen hinterher. Danach gab er erneut sein erstes Anwurfleg zum 4:8 ab. Zwar holte er sich dieses gleich im Anschluss wieder, doch mit einem Durchschnitt von 87,59 Punkten blieb er Joyce (97,12) bis zum Schluss unterlegen.

Zuvor hatten sich bereits Florian Hempel und Gabriel Clemens aus dem Turnier verabschiedet. Der Wahl-Kölner Hempel verlor in Runde zwei gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode mit 3:6. Clemens war bereits in Runde eins an Weltmeister Luke Humphries gescheitert (2:6). Auf diesen könnte Joyce nun im Viertelfinale treffen.