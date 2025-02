Darts: Phil Taylor lobt Luke Littler in den höchsten Tönen: "Absolut brillant"

Darts-Ikone Phil Taylor hat Luke Littler in den höchsten Tönen gelobt - aber auch Zweifel an einem erneuten Premier-League-Gesamtsieg des Wunderkinds geäußert. "Nein, dieses Mal nicht", sagte der Rekordweltmeister bei "Sport1" auf die Frage, ob der 18-Jährige sich wieder zum Champion krönt: "Ich denke, Luke Humphries könnte es diesmal gewinnen."

Darts: Taylor sieht hohen Druck für Littler

Die Entwicklung von Littler sei aber "absolut brillant", sagte Taylor: "Ich mag ihn, also werde ich nichts Schlechtes über ihn sagen. Es hängt jetzt alles von Luke ab, er hat die Weichen gestellt."

Der 64-jährige Taylor sieht Littler seit dessen erstem WM-Triumph im Januar generell höherem Druck ausgesetzt: "Jetzt hat er, wie ich es nenne, das Manchester-United-Syndrom oder im Moment bei Liverpool. Du wirst jetzt kein leichtes Spiel mehr haben. Die Leute werden gegen dich gut spielen, jedes Mal, wenn du gegen sie antrittst. Also bereite dich darauf vor, trainiere so viel wie möglich. Wenn du sieben Tage in der Woche unterwegs bist, ist das harte Arbeit."

Seinen Rekord von 16 WM-Titeln zu knacken, werde aber "sehr schwierig" für Littler: "Er muss jetzt mindestens 19, 20 Mal im Finale stehen, weil er das erste Mal verloren hat", erklärte Taylor: "Wenn er das schafft, ziehe ich meinen Hut vor ihm."

