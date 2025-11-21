Die Darts Players Championship Finals stehen an. ran hat für euch alle wichtigen Informationen gesammelt.

Im englischen Minehead finden vom 21. bis 23. November die Players Championship Finals der PDC statt.

Dabei sind bei der Generalprobe für die Darts-WM in der Butlin's Minehead Arena 64 Spieler am Start, darunter mit Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens und Max Hopp vier deutsche Darts-Profis. Auch Niko Springer wäre qualifiziert gewesen, musste aber krankheitsbedingt absagen.

Die Grundlage für die Teilnahme an den Darts Players Championship Finals bildet die sogenannte "Players Championship Order of Merit".

Wer dabei ist, wann die Spiele stattfinden und was es sonst noch zu den Darts Players Championship Finals zu wissen gibt, hat ran zusammengefasst.