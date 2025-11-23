- Anzeige -
- Anzeige -
darts

Darts: Gian van Veen zum zweiten Mal Junioren-Weltmeister - Beau Greaves unterliegt im Finale

  • Aktualisiert: 23.11.2025
  • 23:01 Uhr
  • SID

Der Junioren-Weltmeister im Darts steht fest: Gian van Veen gewinnt verdient gegen Konkurrentin Beau Greaves.

Der niederländische Darts-Profi Gian van Veen hat seinen Titel bei der Junioren-Weltmeisterschaft erfolgreich verteidigt. In Minehead besiegte der 23-Jährige die Engländerin Beau Greaves mit 6:3 und sicherte sich ein Preisgeld in Höhe von 12.000 Pfund (etwa 13.700 Euro).

Nach dem Belgier Dimitri van den Bergh (2017 und 2018) ist van Veen erst der zweite Spieler, der seinen Triumph wiederholen konnte.

- Anzeige -
- Anzeige -

Mehr zum Darts

  • Deutscher Shootingstar muss Players Championship Finals absagen

  • Alles zum Darts

- Anzeige -

Gegen Greaves, die im Halbfinale Darts-Weltmeister Luke Littler eindrucksvoll aus dem Weg geräumt hatte, erwischte van Veen im englischen Minehead den besseren Start und bewahrte in den entscheidenden Momenten einen kühlen Kopf.

Der Titel lohnt sich eigentlich in mehrfacher Hinsicht: Der Gewinner der Junioren-WM erhält auch die Berechtigung, an der Darts-WM und dem Grand Slam of Darts 2026 teilzunehmen.

- Anzeige -

Darts: Van Veen holt nächsten Titel

Doch van Veen ist als Weltranglistenzehnter längst auf der großen Bühne angekommen. Ende Oktober hatte er sein erstes Major-Finale gewonnen und sich gegen den früheren Weltmeister Luke Humphries zum jüngsten Darts-Europameister der Geschichte gekrönt.

Am Montag blickt van Veen nun mit Spannung nach London. Dort findet ab 17.30 Uhr die Auslosung für die Weltmeisterschaft im Ally Pally statt. Dafür war er ebenso wie Greaves bereits vor dem Triumph in Minehead qualifiziert gewesen.

Mehr zum Darts
Luke Littler
News

Darts-WM 2026: Auslosung live im TV, im Livestream, alle Infos

  • 21.11.2025
  • 15:47 Uhr
21.03.2019, xlakx, Darts , Premier League Darts emspor, v.l.Mensur Suljovic(The Gentle,AUT) in seinem Match gegen Michael Smith am 7.Spieltag in Best of 12 Legs in der Mercedes Benz Arena,Berlin Be...
News

Darts-Star plädiert für WM in Deutschland

  • 15.11.2025
  • 14:49 Uhr
Die Darts-WM hat ihren achten Teilnehmer gefunden
News

Der letzte deutsche WM-Teilnehmer steht fest

  • 07.11.2025
  • 23:37 Uhr
Deutscher WM-Rekordteilnehmer: Max Hopp
News

Darts-WM: Max Hopp erstmals seit 2021 wieder dabei

  • 04.11.2025
  • 15:14 Uhr
imago images 0819123564
News

Darts: Max Hopp macht WM-Quali perfekt

  • 31.10.2025
  • 07:06 Uhr
imago 35788290
News

Zu provokativ! Darts-Profi muss Spitznamen ändern

  • 29.10.2025
  • 08:24 Uhr
imago images 1068147628
News

Sieben Matchdarts überlebt: MvG zittert sich bei Darts-EM weiter

  • 24.10.2025
  • 13:06 Uhr
22 07 2025. World Matchplay Darts MC John McDonald during the Betfred World Matchplay Darts at Winter Gardens, Blackpool, United Kingdom on 22 July 2025. Blackpool Winter Gardens Scotland United Ki...
News

Darts-Beben: Legendäres PDC-Duo beendet nach WM Tätigkeit

  • 16.10.2025
  • 12:10 Uhr
Fallon Sherrock
News

Darts: Fallon Sherrock qualifiziert sich für WM 2026

  • 12.10.2025
  • 17:39 Uhr
Entertainment,Influencer Dart WM 2025 16.05.2025, xdanx, Entertainment, Influencer Dart WM 2025 emspor, v.l. Dart Profi Max Hopp (The Maximiser) wirft ein Dart bei der Influencer Darts WM in der Ub...
News

Darts-WM: Hopp vor Rückkehr in den Ally Pally

  • 03.10.2025
  • 13:27 Uhr