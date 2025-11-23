Darts: Gian van Veen zum zweiten Mal Junioren-Weltmeister - Beau Greaves unterliegt im Finale

Der Junioren-Weltmeister im Darts steht fest: Gian van Veen gewinnt verdient gegen Konkurrentin Beau Greaves. Der niederländische Darts-Profi Gian van Veen hat seinen Titel bei der Junioren-Weltmeisterschaft erfolgreich verteidigt. In Minehead besiegte der 23-Jährige die Engländerin Beau Greaves mit 6:3 und sicherte sich ein Preisgeld in Höhe von 12.000 Pfund (etwa 13.700 Euro). Darts - Luke Littler verwundert über Ricardo Pietreczko: "Warum sagt er sowas?"

Generalprobe für WM: Ricardo Pietreczko unterliegt Luke Littler Nach dem Belgier Dimitri van den Bergh (2017 und 2018) ist van Veen erst der zweite Spieler, der seinen Triumph wiederholen konnte.

Gegen Greaves, die im Halbfinale Darts-Weltmeister Luke Littler eindrucksvoll aus dem Weg geräumt hatte, erwischte van Veen im englischen Minehead den besseren Start und bewahrte in den entscheidenden Momenten einen kühlen Kopf. Der Titel lohnt sich eigentlich in mehrfacher Hinsicht: Der Gewinner der Junioren-WM erhält auch die Berechtigung, an der Darts-WM und dem Grand Slam of Darts 2026 teilzunehmen.

