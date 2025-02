Die Premier League Darts geht in ein neues Jahr und die ersten Spieltage laufen. Das Turnier gilt als zweitwichtigstes der PDC. ran hat alle Informationen zum Wettbewerb.

Ab dem 6. Februar treffen jeden Donnerstag acht der besten Darts-Spieler der Welt in der Premier League aufeinander. Das Turnier ist nach der Weltmeisterschaft das prestigeträchtigste Turnier der PDC und mit nur acht Teilnehmern das exklusivste des Verbandes.

Mit Michael van Gerwen, dem aktuellen Weltmeister Luke Littler und Luke Humphries sind in diesem Jahr natürlich auch wieder die bekanntesten Namen des Sports am Start. Premier League Darts 2025 im kostenlosen Sport1-Livestream auf Joyn verfolgen Die Darts Premier League wird über 17 Wochen in sieben Ländern ausgetragen. An jedem Spieltag findet dabei ein "Mini-Turnier" statt. ran beantwortet die wichtigsten Fragen.

Premier League Darts heute live: 4. Spieltag in Exeter Am Donnerstag, 27. Februar 2025, steht der vierte Spieltag in Exeter an. Nachfolgend alle Paarungen: Viertelfinale ab 20 Uhr: Michael van Gerwen vs. Rob Cross

Gerwyn Price vs. Luke Humphries

Chris Dobey vs. Nathan Aspinall

Stephen Bunting vs. Luke Littler Halbfinale ab 22 Uhr: van Gerwen / Cross vs. Price / Humphries

Dobey / Aspinall vs. Bunting / Littler Finale ab 23 Uhr: van Gerwen / Cross / Price / Humphries vs. Dobey / Aspinall / Bunting / Littler

Premier League Darts: 3. Spieltag in Dublin Am Donnerstag, 20. Februar 2025, stand der dritte Spieltag in Dublin an. Nachfolgend alle Ergebnisse: Viertelfinale: Luke Humphries vs. Stephen Bunting 6:4

Gerwyn Price vs. Luke Littler 6:4

Rob Cross vs. Nathan Aspinall 3:6

Michael van Gerwen vs. Chris Dobey 6:4 Halbfinale: Humphries vs. Price 3:6

Aspinall vs. van Gerwen 6:3 Finale: Price vs. Aspinall 6:3

Premier League Darts heute live: Tabelle vor dem 4. Spieltag Nach zwei von 16 Spieltagen ergibt sich folgende Tabelle. Für den Finaltag qualifizieren sich nur die ersten vier Spieler. 1. Platz: Luke Humphries - 10 Punkte (44:32 Legs)

2. Platz: Gerwyn Price - 7 Punkte (32:26 Legs)

3. Platz: Michael van Gerwen - 6 Punkte (28:28 Legs)

4. Platz: Luke Littler - 5 Punkte (27:24 Legs)

5. Platz: Nathan Aspinall - 3 Punkte (21:24 Legs)

6. Platz: Chris Dobey - 3 Punkte (21:26 Legs)

7. Platz: Rob Cross - 2 Punkte (18:22 Legs)

8. Platz: Stephen Bunting - 0 Punkte (9:18 Legs)

Wer nimmt 2025 an der Darts Premier League teil? Angeführt von Weltmeister und Titelverteidiger Luke Littler nehmen erneut acht Darts-Profis an der prestigeträchtigen und lukrativen Premier League teil. Neben Littler waren der Weltranglistenerste Luke Humphries, WM-Finalist Michael van Gerwen und der Engländer Rob Cross als die vier bestplatzierten Spieler der Weltrangliste bereits für die Teilnahme gesetzt. Die vier weiteren Plätze vergab die PDC an die beiden WM-Halbfinalisten Stephen Bunting und Chris Dobey, an den Waliser Gerwyn Price sowie den Engländer Nathan Aspinall, die bei der WM beide das Viertelfinale erreicht hatten. Die Teilnehmer in der Übersicht: Luke Littler

Luke Humphries

Michael van Gerwen

Rob Cross

Stephen Bunting

Chris Dobey

Gerwyn Price

Nathan Aspinall

Wann startet die Darts Premier League? Die Terminierungen der Spieltage Am 6. Februar beginnt die Darts Premier League, anschließend finden wöchentlich die Spieltage statt. Bis zum 29. Mai, wenn die Halbfinals sowie das Finale in London ausgetragen werden. Luke Littler: Darts-Legende Dennis Priestley fordert Strafe

Wie ist der Modus der Darts Premier League? Pro Spieltag wird ein "Mini-Turnier" mit Viertel-, Halb- und Finale veranstaltet. Der Tagessieger erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Zweite bekommt drei Zähler. Die beiden im Halbfinale unterlegenen Spieler dürfen sich immerhin noch über zwei Punkte freuen. Nach 16 Spieltagen kämpfen die besten Vier in einem weiteren "Mini-Turnier" - den Playoffs - um den Titel. Dabei trifft der Tabellenführer im Halbfinale auf den Vierten. Der Zweit- bekommt es mit dem Drittplatzierten zu tun. Darts live: So siehst du die Premier League 2025 im Livestream und Free-TV

Wie viele Legs braucht man in der Darts Premier League für den Sieg? In der Premier League Darts wird das Format "Best of 11 Legs" gespielt. Es reichen also sechs Legs für den Gewinn des Spiels. Lediglich am Finaltag (23. Mai) ändert sich die Distanz auf "Best of 19 Legs" (Halbfinale) und "Best of 21 Legs" (Finale).

Wann findet die Darts Premier League in Deutschland statt? Die Premier League macht am 3. April Halt in Deutschland. In Berlin (Uber Arena) wird der 9. Spieltag stattfinden. Dutch Darts Masters 2025: Rob Cross verhindert zweiten Bunting-Sieg

Wer überträgt die Spieltage der Darts Premier League? Die Premier League Darts wird im Free-TV auf "Sport 1" zu sehen sein. Auch der Streamingdienst "DAZN" überträgt alle Spiele des Wettbewerbs. Für "DAZN" ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Darts heute live: Wann und wo wird in der Premier League gespielt? 1. Spieltag: Belfast (Nordirland)

2. Spieltag: Glasgow (Schottland)

3. Spieltag: Dublin (Irland)

4. Spieltag: Exeter (England)

5. Spieltag: Brighton (England)

6. Spieltag: Nottingham (England)

7. Spieltag: Cardiff (Wales)

8. Spieltag: Newcastle (England)

9. Spieltag Berlin (Deutschland)

10. Spieltag: Manchester (England)

11. Spieltag: Rotterdam (Niederlande)

12. Spieltag: Liverpool (England)

13. Spieltag: Birmingham (England)

14. Spieltag: Leeds (England)

15. Spieltag: Aberdeen (Schottland)

16. Spieltag: Sheffield (England)

17. Spieltag (Finaltag): London (England)

