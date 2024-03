Darts - Sechstes Erstrundenaus in Folge: Peter Wright in der PL-Krise

Anzeige

Für Peter Wright läuft im Moment wenig nach Plan. Der zweimalige Weltmeister ist in der Premier League erneut in Runde eins ausgeschieden.

Die Krise von Peter Wright weitet sich aus.

Für den zweimaligen Darts-Weltmeister war in der Premier League am sechsten Spieltag in Brighton erneut in Runde eins Schluss. Für "Snakebite" war es das sechste Erstrundenaus in Folge. Er hatte sich bereits bei der WM im Dezember nach seinem ersten Spiel verabschiedet.

Kleiner Trost: Der Schotte scheiterte diesmal auf dramatische Art und Weise, zeigte eine aufsteigende Tendenz. Er verlor gegen "Bully Boy" Michael Smith mit 5:6, nachdem er zwei Matchdarts auf die Doppel-12 vergeben hatte.

"Es ist wirklich tragisch, weil er so kurz davor ist, den Turning Point zu erreichen", sagte Darts-Experte Max Hopp bei "Sport1".

Der 53-jährige Wright belegt nach der erneuten Pleite in der Tabelle mit null Punkten den letzten Platz. Der Rückstand auf die Playoff-Plätze beträgt bereits elf Zähler.