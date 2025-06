Darts: Steuer-Ärger für Rob Cross - ist der Ex-Weltmeister pleite?

Schlechte Nachrichten für Rob Cross! Der Darts-Superstar hat Ärger mit der britischen Steuer- und Insolvenzbehörde.

Am Board gehört Rob Cross zu den besten Darts-Spielern der Welt. In seiner Karriere hat "Voltage" bereits Millionen erspielt. Mit den Steuerzahlungen scheint der 34-Jährige in den letzten Jahren allerdings seine Probleme gehabt zu haben.

Das hat nun Folgen! Wie die "Sun" berichtet, muss das Unternehmen "Rob Cross Darts Limited" mehr als 450.000 Pfund (ca. 533.818 Euro) nachzahlen. Zudem darf der Weltmeister von 2018 in den kommenden fünf Jahren nicht als Geschäftsführer tätig sein. Auch die Gründung oder Verwaltung eines Unternehmens wird ihm untersagt.

"Rob Cross Darts Limited" wurde im Mai 2017 gegründet und verwaltete seither vor allem die Preisgelder und Einkünfte des Darts-Stars.

Zwischen März 2020 und November 2023 soll Cross demnach rund 306.000 Pfund aus dem Firmenvermögen abgezogen haben. Das hat die britische Insolvenzbehörde ermittelt. Dieses Geld hätte eigentlich an Gläubiger, darunter unter anderem die Steuerbehörde HMRC, gehen sollen.