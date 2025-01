Schindler spielt am Freitag gegen Jonny Clayton (21 Uhr)

Dort wartet nun eine denkbar schwere Aufgabe auf ihn: Der Wahl-Kölner trifft am Donnerstag auf Gerwyn Price. Hempels Spiel gegen den "Iceman" ist für 21:30 Uhr angesetzt, könnte sich aber abhängig von den zuvor angesetzten Partien noch etwas verschieben.

Hempel setzte sich am Mittwoch mit 2:0 gegen Gabriel Clemens durch und sicherte sich damit den Einzug ins Hauptfeld.

+++ Kurz darauf gibt's die nächsten bitteren News aus deutscher Sicht. Auch für Max Hopp, Maximilian Czerwinski, Lukas Wenig und Niko Springer ist das Turnier im Qualifier beendet. Damit sind lediglich die drei Deutschen, die bereits in der K.o.-Runde des Qualifiers stehen, noch dabei. Dabei handelt es sich um Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens und Florian Hempel. Auch Mensur Suljovic hat es dorthin geschafft.

Gruppe AT: Andy Baetens, Leonard Gates, Dominik Grüllich

Kai Gotthardt trifft zudem auf WM-Teilnehmer Thibault Tricole, Dominik Grüllich bekommt es mit Leonard Gates. Die Gruppen der deutschen Starter in der Übersicht:

Winmau World Masters: Zehn Deutsche kämpfen im Qualifier um Ticket fürs Hauptfeld

Nach aktuellem Stand hält nur Martin Schindler die deutsche Fahne beim Winmau World Masters hoch.

Dank der Platzierung in der Order of Merit (Nummer 22) steht die deutsche Nummer eins sicher im Hauptfeld für das erste Major-Turnier der Darts-Saison 2025.

Doch zehn weitere Deutsche haben noch die Chance, in das Hauptfeld zu rutschen. Denn am Mittwoch steht noch der Qualifier an, bei dem die verbliebenen acht Startplätze ausgespielt werden.

Den kürzesten Weg haben dabei die drei deutschen Spieler, die sich nicht erst durch die Gruppenphase kämpfen müssen, sondern bereits für die K.o.-Phase des Quali-Turniers gesetzt sind. Das trifft aufgrund des Ranges in der Order of Merit auf Ricardo Pietreczko (Nr. 30), Gabriel Clemens (Nr. 37) und Florian Hempel (Nr. 53) zu.

Diese müssen "nur" drei Partien für sich entscheiden und von der Runde der letzten 64 bis in die Runde der letzten Acht kommen. Diese "Viertelfinalisten" stehen dann im Hauptfeld.