Gegen wen die Top-Favoriten in der ersten Runde ran müssen, wann welche Runde steigt, wer live überträgt und in welchem Modus gespielt wird, fasst ran zusammen.

Der Engländer geht daher auch als Favorit in das Turnier, wenngleich er weder das World Series Event in Bahrain noch das Dutch Darts Masters in diesem Jahr für sich entscheiden konnte.

Darts live: Winmau World Masters - wie ist der Modus?

Die Top 24 der Order of Merit ist für das Turnier in Milton Keynes gesetzt. Komplettiert wird das 32er Feld von acht Qualifikanten. Diese werden in insgesamt 32er Vierergruppen ermittelt, diese setzen sich aus restlichen Tourcard-Inhabern und den besten Spielerinnen und Spielern zweitklassiger Touren zusammen.

Die Gruppensieger kommen dann in die "K.o.-Phase" der Vorrunde. Dort greifen die Plätze 25 bis 56 der Order of Merit ein und duellieren sich jeweils mit einem Gruppensieger. Der Sieger kommt der Matches kommt immer eine Runde weiter, bis acht "Viertelfinalisten" feststehen. Diese nehmen dann die noch freien Plätze im Hauptfeld des Turniers ein. Gespielt wird die komplette Vorrunde im Modus "Best of 3 Sets", wobei für den Gewinn eines Satzes nur zwei Legs benötigt werden.

Im Hauptfeld geht es dann direkt in einer K.o.-Phase los. In der ersten Runde sind drei Sätze zum Matchgewinn notwendig, in Runde zwei und dem Viertelfinale dann vier. Im Halbfinale wird im "Best of 9 Sets"-Modus gespielt, für den Turniersieg braucht man im Endspiel sechs Gewinnsätze.