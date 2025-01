Darts-WM 2025 - Wegen Luke Littler: Stephen Bunting wehrt sich gegen Kritik

Sein Verhalten im Halbfinale der Darts-WM gegen Luke Littler hatte Stephen Bunting Kritik eingebracht. Nun wehrt sich "The Bullet".

Stephen Bunting hatte bei der Weltmeisterschaft im Alexandra Palace mit 1:6 gegen "The Nuke" verloren und mit dem damals noch 17 Jahre alten späteren Weltmeister nach jedem Satz mit einem "Fist Bump" abgeklatscht.

Das rief Kritiker auf den Plan. "Ich bin kein Freund von Spielchen und ich werde mich auch nicht über Leute aufregen, aber ich fand die Fist Bumps nach jedem Satz ein bisschen seltsam", sagte etwa Dave Chisnall.

Für "Chizzy" war es etwas zu viel Respekt, den Bunting dem Wunderkind des Darts-Sport entgegenbracht hatte.

Darauf hat "The Bullet" nun reagiert. "Er ist ein 17-jähriger Junge, dem die Welt zu Füßen liegt und er lernt das Spiel immer noch. Ich habe großen Respekt vor dem, was er für unseren Sport tut und ich hoffe, dass er das noch viele Jahre weitermacht. Denn er bringt in unseren Sport viel mehr Geld rein", sagte Bunting im Interview mit "oche180".