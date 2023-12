Darts-WM: Michael Smith gewinnt die Weltmeisterschaft

Anzeige

Michael Smith, der sich im Halbfinale gegen den Deutschen Gabriel Clemens durchgesetzt hat, ist der neue Darts-Weltmeister

Erleichterung pur beim furiosen "Bully Boy": Michael Smith hat sich in seinem dritten Finale erstmals zum Darts-Weltmeister gekrönt und ist damit auch an die Spitze der Weltrangliste gestürmt. Der Engländer schlug am Dienstagabend im Londoner Alexandra Palace den langjährigen Dominator Michael van Gerwen 7:4, dabei gelang ihm als erst zweitem Spieler in der Geschichte in einem WM-Finale ein Neundarter.

Im vergangenen Jahr war der Halbfinal-Bezwinger von Gabriel Clemens im Endspiel an Peter Wright gescheitert. Wenige Wochen nach seinem ersten Major-Sieg beim Grand Slam of Darts nach zuvor acht erfolglosen Finals nahm Smith mit drei Jahren Verspätung Revanche gegen van Gerwen: 2019 hatte er in seinem ersten WM-Endspiel gegen "Mighty Mike" keine Chance gehabt.