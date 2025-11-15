Darts LIVE im Stream auf Joyn
Darts: WM in Deutschland? Mensur Suljovic wäre dafür
- Veröffentlicht: 15.11.2025
- 14:49 Uhr
- Tobias Wiltschek
Der Österreicher würde die Darts-WM gerne in Deutschland sehen, falls sie nicht mehr in England ausgetragen werden sollte.
In weniger als einem Monat startet mit der PDC Weltmeisterschaft der jährliche Höhepunkt im Darts.
Dann werden wieder die Bilder aus dem ausverkauften Alexandra Palace um die Welt gehen - mit ausgelassenen Fans und den besten Spielern der Branche.
Doch wie lange wird das Spektakel noch in dieser Halle im Norden Londons stattfinden? Und wo könnte es stattdessen ausgetragen werden?
"Vielleicht woanders hin in England", sagte Mensur Suljovic dem österreichischen Spprt-Portal "Laola1". Sollte die WM aber aus England wegziehen, hätte der Österreicher einen klaren Vorschlag: "Nach Deutschland. Da gibt es ein riesengroßes Potenzial. Sie haben wirklich viel getan für den Dartsport. Das muss man zugeben."
Ohne Deutschland und den dortigen Darts-Pionier Werner von Moltke, der mittlerweile Chef der PDC Europe ist, "wäre Darts heute nicht so groß". ist sich Suljovic sicher.
Darts-WM in Saudi-Arabien? Suljovic: "Hoffe es nicht"
Der 53-Jährige ist einer der erfolgreichsten Darts-Spieler im deutschsprachigen Raum. 2017 gewann er die Champions League of Darts, das damals zu den Major-Turnieren gehörte, mittlerweile aber nicht mehr existiert. Darüber hinaus stand er im Finale des World Cup of Darts und der European Darts Championship.
2018 und 2019 wurde er als Teilnehmer an der prestigeträchtigen Premier League Darts ausgewählt und spielt daher auch in Hallen, die viel größer sind als der "Ally Pally", unter anderem auch in Berlin. Das seien "so viele schöne Orte", sagte Suljovic: "In den Ally Pally passen ja, glaube ich, nur 3.000 Zuschauer. Und das ist zu wenig."
Vom Vorschlag, die WM in naher Zukunft in Saudi-Arabien auszutragen, hält der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Suljovic nicht viel. "Ich hoffe es nicht. Da muss ich ehrlich sein", sagte er auf eine entsprechende Frage.
Suljovic nahm 2008 erstmals an der Darts-WM teil. Im Dezember spielt er seine 17. Weltmeisterschaft.