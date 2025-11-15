Darts: WM in Deutschland? Mensur Suljovic wäre dafür

Der Österreicher würde die Darts-WM gerne in Deutschland sehen, falls sie nicht mehr in England ausgetragen werden sollte.

Von Tobias Wiltschek

In weniger als einem Monat startet mit der PDC Weltmeisterschaft der jährliche Höhepunkt im Darts.

Dann werden wieder die Bilder aus dem ausverkauften Alexandra Palace um die Welt gehen - mit ausgelassenen Fans und den besten Spielern der Branche.

Doch wie lange wird das Spektakel noch in dieser Halle im Norden Londons stattfinden? Und wo könnte es stattdessen ausgetragen werden?

"Vielleicht woanders hin in England", sagte Mensur Suljovic dem österreichischen Spprt-Portal "Laola1". Sollte die WM aber aus England wegziehen, hätte der Österreicher einen klaren Vorschlag: "Nach Deutschland. Da gibt es ein riesengroßes Potenzial. Sie haben wirklich viel getan für den Dartsport. Das muss man zugeben."

Ohne Deutschland und den dortigen Darts-Pionier Werner von Moltke, der mittlerweile Chef der PDC Europe ist, "wäre Darts heute nicht so groß". ist sich Suljovic sicher.