Darts-Star Luke Humphries erwägt möglicherweise eine längere Pause für das Jahr 2026. Darüber sprach der Weltranglistenerste beim Grand Slam of Darts.

Am Rande des Grand Slam of Darts 2025 (LIVE im Stream auf Joyn) hat Superstar Luke Humphries seine Fans mit einem möglichen Gedankenspiel rund um seine Turnierplanung für das Jahr 2026 verblüfft.

"Ehrlich gesagt habe ich darüber nachgedacht, nächstes Jahr an keiner Players Championship teilzunehmen", sagte der 30-Jährige und konkretisierte: "Zum Beispiel, die ganze Pro Tour auszulassen, weil es so stressig ist und man Prioritäten setzen muss."

Sollte Humphries sein Gedankenspiel in die Tat umsetzen, riskiert er allerdings, das Players Championship Finale in Minehead in der nächsten Saison zu verpassen.