Darts-Star Luke Humphries erwägt möglicherweise eine längere Pause für das Jahr 2026. Darüber sprach der Weltranglistenerste beim Grand Slam of Darts.
Am Rande des Grand Slam of Darts 2025 (LIVE im Stream auf Joyn) hat Superstar Luke Humphries seine Fans mit einem möglichen Gedankenspiel rund um seine Turnierplanung für das Jahr 2026 verblüfft.
"Ehrlich gesagt habe ich darüber nachgedacht, nächstes Jahr an keiner Players Championship teilzunehmen", sagte der 30-Jährige und konkretisierte: "Zum Beispiel, die ganze Pro Tour auszulassen, weil es so stressig ist und man Prioritäten setzen muss."
Sollte Humphries sein Gedankenspiel in die Tat umsetzen, riskiert er allerdings, das Players Championship Finale in Minehead in der nächsten Saison zu verpassen.
Darts-WM 2025: Berufe der Stars - Auberginenfarmer, Klempner, Fliesenleger, Postbote
Darts-WM 2025: Die "echten" Berufe der Stars
Kaum ein Darts-Profi arbeitete vor seiner Karriere im Sport nicht in einem "normalen" Beruf. In welcher Branche waren Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Gary Anderson und Co. vorher tätig? ran klärt auf.
Die Darts-WM 2025 hier im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen.
Dirk van Duijvenbode
Auberginenfarmer
Michael van Gerwen
Fliesenleger
Peter Wright
Hilfsarbeiter auf dem Bau, in Fabriken oder in Ferienlagern
Luke Humphries
Dachdecker
Raymond van Barneveld
Postzusteller
Martin Schindler
Security-Mitarbeiter
Luke Littler
Schüler
Gerwyn Price
Rugby-Profi
Gary Anderson
Mitarbeiter auf dem Bau, Betreiber einer Kneipe
Rob Cross
Elektriker
Gabriel Clemens
Industriemechaniker
Daryl Gurney
Klempner
Nathan Aspinall
Ausbildung zum Buchhalter
Jonny Clayton
Stuckateur
Michael Smith
Mitarbeiter auf einer Viehzucht
Joe Cullen
Postzusteller
James Wade
KFZ-Mechaniker
Chris Dobey
Mitarbeiter im Verkehrswesen (Aufstellen von Lichtkegeln)
Ryan Searle
Fensterputzer
Fallon Sherrock
Friseurin
Eine endgültige Entscheidung hat Humphries aber noch nicht getroffen. "Ich werde sehen, wie ich mich fühle. Es sind 34 Wochen, 34 Tage Darts", sagte der Engländer, "ich könnte es einfach mal am Anfang versuchen, und wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann lasse ich es vielleicht einfach sein und konzentriere mich auf alles andere".
Bereits in der Vergangenheit hatte "Cool Hand Luke" mit einer Auszeit kokettiert. Als Begründung hatte er mentale Probleme angeführt.
Beim Grand Slam of Darts erreichte der Weltranglistenerste durch ein 16:8 über Michael Smith das Halbfinale, wo er auf Gerwyn Price trifft.