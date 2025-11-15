Anzeige
Darts

Luke Humphries: Lässt Darts-Star gesamte Pro Tour 2026 aus?

  • Veröffentlicht: 15.11.2025
  • 19:23 Uhr
  • ran.de

Darts-Star Luke Humphries erwägt möglicherweise eine längere Pause für das Jahr 2026. Darüber sprach der Weltranglistenerste beim Grand Slam of Darts.

Am Rande des Grand Slam of Darts 2025 (LIVE im Stream auf Joyn) hat Superstar Luke Humphries seine Fans mit einem möglichen Gedankenspiel rund um seine Turnierplanung für das Jahr 2026 verblüfft.

"Ehrlich gesagt habe ich darüber nachgedacht, nächstes Jahr an keiner Players Championship teilzunehmen", sagte der 30-Jährige und konkretisierte: "Zum Beispiel, die ganze Pro Tour auszulassen, weil es so stressig ist und man Prioritäten setzen muss."

Sollte Humphries sein Gedankenspiel in die Tat umsetzen, riskiert er allerdings, das Players Championship Finale in Minehead in der nächsten Saison zu verpassen.

Eine endgültige Entscheidung hat Humphries aber noch nicht getroffen. "Ich werde sehen, wie ich mich fühle. Es sind 34 Wochen, 34 Tage Darts", sagte der Engländer, "ich könnte es einfach mal am Anfang versuchen, und wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann lasse ich es vielleicht einfach sein und konzentriere mich auf alles andere".

Bereits in der Vergangenheit hatte "Cool Hand Luke" mit einer Auszeit kokettiert. Als Begründung hatte er mentale Probleme angeführt.

Beim Grand Slam of Darts erreichte der Weltranglistenerste durch ein 16:8 über Michael Smith das Halbfinale, wo er auf Gerwyn Price trifft.

