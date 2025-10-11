Anzeige
  26.10.2025
Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat begonnen.

Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Eisbären Berlin in die neue DEL-Spielzeit, die 32. Spielzeit der Wettbewerbs-Historie.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der DEL im kostenlosen Livestream verfolgen.

PENNY DEL 1; Kölner Haie - Iserlohn Roosters; Köln, 12.10.2025 Hendrik Hane (Iserlohn Roosters, 32); Matias Lassen (Iserlohn Roosters, 15); Daniel Geiger (Iserlohn Roosters, 8); PENNY DEL 1; Kölner...

Löwen Frankfurt bei den Kölner Haien: DEL am 26. Oktober ab 16:15 Uhr im Livestream auf Joyn!

Verfolge die Deutsche Eishockey-Liga LIVE auf Joyn.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL).

DEL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welches Spiel wird diese Woche übertragen?

  • Begegnung: Kölner Haie vs. Löwen Frankfurt
  • Wettbewerb: Deutsche Eishockey Liga, 14. Spieltag
  • Datum und Uhrzeit: Sonntag, 26. Oktober 2025, ab 16:30 Uhr
  • Spielort: Lanxess Arena, Köln

DEL 2025/26 heute live: Welche Teams sind mit dabei?

In der DEL-Saison 2025/26 sind 14 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

DEL-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Deutschen Eishockey-Liga über Joyn im Livestream zu sehen sein.

Das Wichtigste zur DEL in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

DEL-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele im auf Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der DEL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen. DF1 zeigt jeden Sonntag eine Partie ab 16:30 Uhr im Free-TV.

DEL-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es alle Partien im Livestream bei Magenta Sport. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

