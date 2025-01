DEL: Zustand von Tobias Eder verschlechtert sich - Spitzenspiel verschoben

Der verschlechterte Gesundheitszustand ihres Teamkollegen Tobias Eder veranlasst die Spieler der Eisbären Berlin, das Topspiel beim ERC Ingolstadt abzusagen.

Die Eisbären Berlin haben wegen "des sich kritisch verschlechterten Gesundheitszustandes von Tobias Eder" eine Verlegung des Spitzenspiels beim ERC Ingolstadt erwirkt. Dies teilte der Meister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mit. Bei Nationalspieler Eder war im August 2024 ein bösartiger Tumor entdeckt worden, er befindet sich seitdem in Behandlung.

Wegen Eders Zustand sehe sich die Mannschaft nicht in der Lage, das für Mittwoch (19.30 Uhr) angesetzte Spiel zu bestreiten. Als neuer Termin wurde in Absprache mit der DEL und dem ERC Ingolstadt der 26. Februar festgehalten. Die Eisbären baten in ihrer Mitteilung, die Privatsphäre der Familie Eder zu respektieren und von Anfragen an den Spieler und die Klubs abzusehen.

Bei Eder war der Tumor bei der sportmedizinischen Untersuchung im Vorfeld der Saison entdeckt worden. Eder spielt seit 2023 bei den Berlinern und stand in der vergangenen Saison 52-mal auf dem Eis. Zuvor stürmte der Angreifer bereits für Düsseldorf und München in der höchsten deutschen Spielklasse. 2021 debütierte Eder in der deutschen Nationalmannschaft, 2024 stand er im WM-Kader.