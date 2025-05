Eishockey-WM: ran-Experte Uwe Krupp wird Coach beim Zweitligisten EV Landshut

ran-Experte Uwe Krupp wird nach der Eishockey-WM einen neuen Job haben. Der ehemalige Bundestrainer wird Coach des Zweitligisten EV Landshut.

Der ehemalige Eishockey-Bundestrainer Uwe Krupp übernimmt den Zweitligisten EV Landshut. Für den Traditionsklub hatte der erste deutsche Stanley-Cup-Sieger schon einmal kurz auf dem Eis gestanden - für fünf Spiele während des NHL-Lockouts in der Saison 1994/95. Der inzwischen 59-Jährige, der zuletzt den Schweizer Erstligisten HC Lugano betreute, soll beim deutschen Meister von 1970 und 1983 perspektivisch arbeiten.

"Landshut steht für etwas, mit dem ich mich identifizieren kann. Tradition, Werte, Nachwuchsarbeit: Das alles ergibt für mich Sinn – nicht nur sportlich, sondern auch menschlich", sagte Krupp: "Ich sehe meine Rolle nicht nur an der Bande der Profis, sondern als aktiver Gestalter der sportlichen Zukunft dieses Vereins, die schon im Jugendbereich beginnt."

Ziel sei nicht unbedingt der sofortige Aufstieg in die DEL, betonte Geschäftsführer Ralf Hantschke: "Wir wollen ein gesundes, nachhaltiges Projekt etablieren – geprägt von gegenseitigem Vertrauen und wirtschaftlichem Weitblick, einhergehend mit sportlichen Ambitionen." Krupp sei "fachlich wie menschlich ein großer Gewinn für unsere gesamte Organisation. Uwes Art zu führen, seine Erfahrung, seine Bescheidenheit – das wird Strahlkraft entfalten."

Der gebürtige Kölner hatte in 17 Jahren in der NHL 810 Spiele für die Buffalo Sabres, die New York Islanders, die Quebec Nordiques, die Colorado Avalanche, die Detroit Red Wings und die Atlanta Thrashers bestritten. Beim Stanley-Cup-Triumph 1996 mit Colorado erzielte der Verteidiger das entscheidende Tor im vierten Finale. 2002 gewann Krupp mit Detroit noch einmal die begehrteste Eishockeytrophäe der Welt.