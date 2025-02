Vor dem Spiel gegen Nürnberg gedenken die Zuschauer in der Berliner Halle dem kürzlich verstorbenen Eisbären-Spieler Tobias Eder.

Ehemalige Mitspieler und Mitarbeiter hatten Tränen in den Augen, auf den Rängen herrschte betroffene Stille der trauernden Fans: Momente voller Ergriffenheit prägten das erste Spiel der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach dem Krebstod von Nationalspieler Tobias Eder am vergangenen Mittwoch.

Vor dem ersten Bully der Begegnung mit den Nürnberg Ice Tigers fiel die obligatorische Eröffnungsshow mit Einlauf der Spieler durch einen Tunnel zu Feuerwerk und Hymne der Gastgeber aus.

Stattdessen lief über den großen Videowürfel unter dem Dach der Halle am Ostbahnhof ein Film mit Stationen aus Eders Leben und Highlights der Karriere des nur 26 Jahre alt gewordenen Stürmers. Die Schweigeminute zum Gedenken wirkte als beklemmendes Kontrastprogramm zur gewohnten Atmosphäre in der Arena.

Bereits vor Betreten der Halle hatten viele Anhänger ihre Trauer zum Ausdruck gebracht. Die Eisbären-Fans pilgerten an eine seit vergangenem Mittwoch zu einer Erinnerungsstätte umfunktionierten Stelle nahe des Spielereingangs der Arena und legten viele Blumen nieder, zündeten Kerzen an oder drapierten Schals, Fahnen, Trikots um Bilder des gebürtigen Bayern.